Fünf Geheimnisse um Österreichs größten Schatz

Seit 2022 untersucht jetzt ein Forschungsteam des Kunsthistorischen Museums gemeinsam mit internationalen Institutionen unter Leitung von Kurator Dr. Franz Kirchweger die Reichskrone. „Wir müssen nach 250 Jahren Forschungsgeschichte mit modernsten Methoden alle Aspekte prüfen: von der Herkunft und der Zusammensetzung der Materialien über Technologie und Erhaltungszustand bis zu Datierung, Werkstatt und der sehr wechselvollen ,Reise-Geschichte‘ der Krone.“