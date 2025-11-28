PENNY verschenkt 1.000 Einkäufe und hilft Familien

Mit Gratis-Einkäufen, Spenden und familiärer Unterstützung möchte PENNY zeigen, dass Weihnachten mehr ist als Konsum: Es ist eine Gelegenheit, Hoffnung zu schenken und Menschen spüren zu lassen, dass sie nicht allein sind. „Weihnachten ist die Zeit, in der Zusammenhalt zählt“, betont PENNY Geschäftsführer Johannes Greller – und fasst damit zusammen, was diese Initiative ausmacht.