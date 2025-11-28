PENNY verschenkt 1.000 Einkäufe und hilft Familien

Weihnachten gilt als die Zeit des Miteinanders – doch für viele Familien in Österreich ist der Advent alles andere als unbeschwert. Unter dem Motto „Weihnachten mit Herz“ startet der Diskonter PENNY heuer eine außergewöhnliche Aktion.
Von 1. bis 24. Dezember werden 1.000 Gratis-Einkäufe direkt an der Kassa an zufällig ausgewählte Kunden vergeben. Ein Weihnachtswunder für den Alltag – unkompliziert, überraschend und treffsicher.
„Mit dieser wunderbaren Aktion möchten wir zeigen, dass schon kleine Gesten Großes bewirken können.“
Johannes Greller, PENNY Geschäftsführer
Die Gewinnerinnen und Gewinner erfahren sofort beim Bezahlen, ob ihr Einkauf – im Wert von bis zu 250 Euro – vom Diskonter übernommen wird.
Hilfe für 24 Familien in Not
Doch die Aktion endet nicht an der Supermarktkassa. Durch den PENNY Familien-Hilfsfonds des Österreichischen Roten Kreuzes werden regelmäßig Familien mit Kindern in Österreich unterstützt. Allein 2025 kamen dabei unglaubliche 194.456 EUR an Spenden zusammen, ein wertvoller Beitrag, der direkt jenen zugutekommt, die am dringendsten darauf angewiesen sind.
Zusätzlich unterstützt PENNY mit dem Österreichischen Roten Kreuz heuer 24 Familien, die sich aktuell in besonders schwierigen Lebenssituationen befinden. Sie erhalten Einkaufsgutscheine, damit auch bei ihnen ein festliches Weihnachtsessen möglich wird. Die langjährige Kooperation zwischen PENNY und dem Roten Kreuz besteht seit fast 15 Jahren und zeigt immer wieder, wie zielgerichtet Unterstützung wirken kann.
„In diesen herausfordernden Zeiten ist es besonders wichtig, Menschen in Not nicht allein zu lassen“,
erklärt Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes.
„Mit dem PENNY Familien-Hilfsfonds konnten wir gemeinsam bereits mehr als 6.000 Familien und vor allem 14.000 Kinder unterstützen. Die aktuelle Initiative ist ein weiteres wichtiges Zeichen des Engagements und der Solidarität“, so Opriesnig weiter.
1.000 Kuschelpolster für Kinderprojekte
Zusätzlich zeigt PENNY auch heuer Herz für die Kleinsten: 1.000 „Schlafari“-Kuschelpolster aus der aktuellen Treueaktion werden an Kinder- und Familienprojekte des Roten Kreuzes verteilt.
50 Stück bleiben im Lernhaus in Wien, wo sie Kindern im täglichen Bildungsalltag Freude bereiten sollen. Die flauschigen Begleiter sind mehr als ein Geschenk – sie vermitteln Wärme, Sicherheit und ein Stück Normalität.
Eine Aktion, die mehr als nur Geschenke bringt
Mit Gratis-Einkäufen, Spenden und familiärer Unterstützung möchte PENNY zeigen, dass Weihnachten mehr ist als Konsum: Es ist eine Gelegenheit, Hoffnung zu schenken und Menschen spüren zu lassen, dass sie nicht allein sind. „Weihnachten ist die Zeit, in der Zusammenhalt zählt“, betont PENNY Geschäftsführer Johannes Greller – und fasst damit zusammen, was diese Initiative ausmacht.
Wer mehr über die Aktion erfahren möchte, findet alle Informationen online unter penny.at.