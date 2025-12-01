HIV-Patient: „Ich bin aus der Schlinge geschlüpft“

Vor 30 Jahren erhielt ein Mann aus Kärnten die Diagnose HIV-positiv. In einer Zeit voller Angst und Unwissenheit über das Virus musste er nicht nur seine Gesundheit, sondern auch gesellschaftliche Vorurteile überwinden.
Eingefallene Wangen, der Mund halb offen, ein leerer Blick. Ein Mann liegt sterbend im Bett – sein Vater hält weinend seine Wange an die Stirn des kranken Mannes. Erinnern Sie sich noch an diese Kampagne von Benetton Anfang der 1990er, die einen sterbenden AIDS-Patienten zeigte? 1995 bekam auch Noah aus Kärnten (Name von der Redaktion geändert) den Befund HIV-positiv: „Das hat mir die Füße unter dem Boden weggerissen.“
