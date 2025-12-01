HIV-Patient: „Ich bin aus der Schlinge geschlüpft“

Eingefallene Wangen, der Mund halb offen, ein leerer Blick. Ein Mann liegt sterbend im Bett – sein Vater hält weinend seine Wange an die Stirn des kranken Mannes. Erinnern Sie sich noch an diese Kampagne von Benetton Anfang der 1990er, die einen sterbenden AIDS-Patienten zeigte? 1995 bekam auch Noah aus Kärnten (Name von der Redaktion geändert) den Befund HIV-positiv: „Das hat mir die Füße unter dem Boden weggerissen.“