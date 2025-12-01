Rapid-Teilerfolg? „Schritt in richtige Richtung“

Das würde auch die Fans freuen, die ein Plakat mit der Aufschrift „Anstatt Söldner wollen wir Krieger“ hochgehalten hatten. „Es ist gut, in die Mannschaft reinzubringen, was die Fans denken“, sagte Kulovits. Nicht gut angekommen ist, dass er im Vorfeld der Partie von einer „coolen Woche“ gesprochen hatte. Nach einem 1:4 bei Rakow am Donnerstag in der Conference League samt Trennung von Trainer Peter Stöger am Tag danach eine unglückliche Formulierung. Nach Schlusspfiff klärte er auf. Der erfolgreiche Abschluss der „sehr zeitaufwendigen“ UEFA-Pro-Lizenz sei der einzige Grund für diese Aussage gewesen.