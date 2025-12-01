Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz nächster Pleite:

Rapid-Teilerfolg? „Schritt in richtige Richtung“

Bundesliga
01.12.2025 06:23
Der sportliche Tiefflug war für Rapid auch am Wochenende nicht zu stoppen.
Der sportliche Tiefflug war für Rapid auch am Wochenende nicht zu stoppen.(Bild: APA/EXPA)

Auch gegen den LASK konnte Rapid seinen derzeitigen sportlichen Tiefflug am Sonntag nicht stoppen. Nach einer chaotischen Woche, mit einer bitteren Pleite in der Conference League und dem Aus von Trainer Peter Stöger, brachte auch das Wochenende keine Entspannung – denn die viertplatzierten Wiener stecken auch unter Interimstrainer Stefan Kulovits weiter in der Krise. Und doch übt man sich in Hütteldorf in Zweckoptimismus.

0 Kommentare

Sieben Runden stehen bis zur Ligateilung noch an, zwei vor Weihnachten, plus zwei Auftritte in der Conference League. „Wir müssen schauen, dass wir schnell aus dem Trott herauskommen, über das Training ein gewisses Selbstvertrauen aufbauen und in die Erfolgsspur zurückfinden“, schilderte Kulovits nach der Pleite gegen LASK.

Lesen Sie auch:
Peter Stöger ist nicht mehr Trainer des SK Rapid. 
Rapid zieht Reißleine
„Zu spät, aber ...“: Fans reagieren auf Stöger-Aus
28.11.2025
Nach nur fünf Monaten
Rapid zieht die Reißleine: Peter Stöger muss gehen
28.11.2025

Anfang der Saison habe man gesehen, was in der Mannschaft stecke. „Jetzt sind wir in einer schlechten Phase drinnen, wir wissen aber, was wir erwarten können und dorthin müssen wir die Spieler wieder bringen“, meinte der Ex-Defensivspieler.

Dass es am Beginn seiner zweiten Amtszeit als „Feuerwehrmann“ bei den Hütteldorfern eine Niederlage setzte, kam für ihn gegen einen Gegner mit einem „tollen Lauf“ nicht überraschend. „Es haben sich vielleicht alle gewünscht, dass es direkt mit dem Trainerwechsel diesen Effekt gibt, aber dann wäre Fußball zu einfach.“ Erfolge müsse man sich hart erarbeiten.

Wiener zu wenig zielstrebig
Zumindest Teilerfolge habe man verbuchen können. „Wir haben es großteils sehr gut wegverteidigt und man hat gesehen, dass wir einen guten Spirit haben“, meinte Kulovits. Für Abwehrspieler Jannes Horn war es „ein Stück weit ein Schritt in die richtige Richtung“. Allen war klar, dass einiges besser werden muss. „Es war zu wenig, was die Zielstrebigkeit betrifft, zum Tor hin war es mau“, monierte Kapitän Matthias Seidl. Deshalb muss man laut Kulovits „die Box mehr fluten“.

Interimstrainer Stefan Kulovits
Interimstrainer Stefan Kulovits(Bild: GEPA)

Das würde auch die Fans freuen, die ein Plakat mit der Aufschrift „Anstatt Söldner wollen wir Krieger“ hochgehalten hatten. „Es ist gut, in die Mannschaft reinzubringen, was die Fans denken“, sagte Kulovits. Nicht gut angekommen ist, dass er im Vorfeld der Partie von einer „coolen Woche“ gesprochen hatte. Nach einem 1:4 bei Rakow am Donnerstag in der Conference League samt Trennung von Trainer Peter Stöger am Tag danach eine unglückliche Formulierung. Nach Schlusspfiff klärte er auf. Der erfolgreiche Abschluss der „sehr zeitaufwendigen“ UEFA-Pro-Lizenz sei der einzige Grund für diese Aussage gewesen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
247.445 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
124.376 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Fußball International
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
123.797 mal gelesen
Marko Arnautovic, links im Dress von Roter Stern Belgrad, rechts mit Frau und Kindern
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Bundesliga
Krone Plus Logo
Nach 0:1 gegen Sturm
Im Video: Hartbergs Schmid rechnet mit Schiris ab
Trotz nächster Pleite:
Rapid-Teilerfolg? „Schritt in richtige Richtung“
Emotionales Derby
Säumel nach Zittersieg: „Diese Liga ist verrückt“
Stimmen zum BL-Sonntag
Letsch: „Die Tabelle ist eigentlich eine Farce!“
Wiener kriseln weiter
Kühbauers LASK schießt Rapid mit 3:0 aus der Arena

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf