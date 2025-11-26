Kleid geklaut? Das sagt Meghan zu den Vorwürfen

Hat sie, oder hat sie nicht! Die Aufregung war jedenfalls groß, als sich Herzogin Meghan in einem festlichen, grünen Kleid der Marke Galvan im Trailer zu ihrem neuen Netflix-Special präsentierte. Denn das schulterfreie Designer-Stück soll die Ehefrau von Prinz Harry einst ganz frech nach einem Shooting mit dem Magazin „Variety“ eingesteckt haben. Ohne um Erlaubnis zu fragen!