Verrücktes Szenario bei Formel-1-Finale möglich

Showdown in Abu Dhabi

Würden die drei Titelkandidaten am Yas Marina ausscheiden, stünden sie allesamt mit 392 Punkten da. Somit würde derjenige Weltmeister werden, der die meisten Siege einfahren konnte. Doch auch hier würden Norris, Piastri und Verstappen in diesem Szenario alle bei sieben Erfolgen stehen, womit die Tiebreaker-Regel in Kraft treten würde. Bedeutet: Weltmeister wird, wer am häufigsten auf dem zweiten Platz landete. Sollte alles tatsächlich so eintreten, wäre Lando Norris erstmals Weltmeister in der Motorsport-Königsklasse.