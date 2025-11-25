Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Härte im WM-Kampf

Formel 1: Verstappen-Papa knöpft sich Norris vor

Formel 1
25.11.2025 06:08
Max Verstappen (re.) kann im WM-Titelkampf auf die Rückendeckung seines Papas Jos zählen.
Max Verstappen (re.) kann im WM-Titelkampf auf die Rückendeckung seines Papas Jos zählen.(Bild: GEPA)

Der Titelkampf in der Formel 1 spitzt sich zu! Jetzt mischt sich auch Jos Verstappen, der Vater von Vierfach-Weltmeister Max, ein und knöpft sich WM-Leader Lando Norris vor.

0 Kommentare

Das Verhalten des McLaren-Piloten beim Start in Las Vegas verärgerte den Niederländer. Pole-Mann Lando Norris hatte auf dem kurzen Weg zur ersten Kurve die Innenseite abgedeckt, verbremste sich aber. Nicht nur Max Verstappen, sondern auch George Russell gingen am Briten vorbei.

„Das war zu aggressiv. Es war eine knappe Situation zwischen den beiden Autos – und dann wären beide aus dem Rennen gewesen“, wird Jos Verstappen von „motorsport-total.com“ zitiert. „Das Problem ist, dass Lando nur auf Max fokussiert ist, aber dabei einfach vergisst, für die erste Kurve zu bremsen. Max bremste mindestens fünf Meter früher!“

Lesen Sie auch:
Max Verstappen verliert wohl drei seiner wichtigsten Ingenieure. 
Abgänge bei Red Bull
Rückschlag! Max verliert wohl wichtige Vertraute
24.11.2025
Krone Plus Logo
Vor Herzschlagfinale
„Happy-peppy-Team zu sein, ist nicht immer gut“
24.11.2025

„Muss jetzt seinen eigenen Fahrer ansprechen“
Deutliche Kritik am großen WM-Konkurrenten seine Sohnemannes – zudem kann sich Jos einen Seitenhieb in Richtung McLaren nicht verkneifen: „Zak Brown (Anm. d. Red.: McLaren-Boss) hat oft über Max‘ Fahrstil gesprochen und gesagt, er finde ihn am Start zu aggressiv, aber ich bin sicher, dass er jetzt seinen eigenen Fahrer ansprechen muss.“

Hier der WM-Stand:

Spannung pur nach Disqualifikationen
Fest steht: Max Verstappen darf nach seinem Sieg in Las Vegas wieder auf seinen fünften WM-Triumph in Serie hoffen, nachdem Norris und Oscar Piastri wegen einer zu dünnen Bodenplatte disqualifiziert worden waren. Im Showdown zum Saisonfinish liegt das Momentum beim Red-Bull-Piloten, dem vor dem Antreten in Katar nur noch 24 Punkte auf Norris fehlen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.443 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
149.750 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Oberösterreich
Drama mit E-Scooter: Jetzt ist klar, wer lenkte
116.580 mal gelesen
Diese Bilder von der Unfallstelle in Schlierbach schockieren immer noch. Im gesamten Kremstal ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
667 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf