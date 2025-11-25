Formel 1: Verstappen-Papa knöpft sich Norris vor

„Muss jetzt seinen eigenen Fahrer ansprechen“

Deutliche Kritik am großen WM-Konkurrenten seine Sohnemannes – zudem kann sich Jos einen Seitenhieb in Richtung McLaren nicht verkneifen: „Zak Brown (Anm. d. Red.: McLaren-Boss) hat oft über Max‘ Fahrstil gesprochen und gesagt, er finde ihn am Start zu aggressiv, aber ich bin sicher, dass er jetzt seinen eigenen Fahrer ansprechen muss.“