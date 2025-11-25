Formel 1: Verstappen-Papa knöpft sich Norris vor

Der Titelkampf in der Formel 1 spitzt sich zu! Jetzt mischt sich auch Jos Verstappen, der Vater von Vierfach-Weltmeister Max, ein und knöpft sich WM-Leader Lando Norris vor.
Das Verhalten des McLaren-Piloten beim Start in Las Vegas verärgerte den Niederländer. Pole-Mann Lando Norris hatte auf dem kurzen Weg zur ersten Kurve die Innenseite abgedeckt, verbremste sich aber. Nicht nur Max Verstappen, sondern auch George Russell gingen am Briten vorbei.
„Das war zu aggressiv. Es war eine knappe Situation zwischen den beiden Autos – und dann wären beide aus dem Rennen gewesen“, wird Jos Verstappen von „motorsport-total.com“ zitiert. „Das Problem ist, dass Lando nur auf Max fokussiert ist, aber dabei einfach vergisst, für die erste Kurve zu bremsen. Max bremste mindestens fünf Meter früher!“
„Muss jetzt seinen eigenen Fahrer ansprechen“
Deutliche Kritik am großen WM-Konkurrenten seine Sohnemannes – zudem kann sich Jos einen Seitenhieb in Richtung McLaren nicht verkneifen: „Zak Brown (Anm. d. Red.: McLaren-Boss) hat oft über Max‘ Fahrstil gesprochen und gesagt, er finde ihn am Start zu aggressiv, aber ich bin sicher, dass er jetzt seinen eigenen Fahrer ansprechen muss.“
Hier der WM-Stand:
Spannung pur nach Disqualifikationen
Fest steht: Max Verstappen darf nach seinem Sieg in Las Vegas wieder auf seinen fünften WM-Triumph in Serie hoffen, nachdem Norris und Oscar Piastri wegen einer zu dünnen Bodenplatte disqualifiziert worden waren. Im Showdown zum Saisonfinish liegt das Momentum beim Red-Bull-Piloten, dem vor dem Antreten in Katar nur noch 24 Punkte auf Norris fehlen.
