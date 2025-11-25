Vorteilswelt
Watschn in England

Mitspieler geschlagen: Jetzt spricht Rotsünder

Premier League
25.11.2025 07:04
Idrissa Gueye (li.) verpasst Michael Keane eine Ohrfeige.
Idrissa Gueye (li.) verpasst Michael Keane eine Ohrfeige.(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)

Nachdem er seinem Mitspieler Michael Keane eine Watschn verpasst hatte, meldet sich nun Everton-Kicker Idrissa Gueye zu Wort. Der Mittelfeldmann entschuldigt sich für seinen Ausraster beim 1:0-Sieg gegen Manchester United am Montagabend.

„Zunächst möchte ich mich bei meinem Teamkollegen Michael Keane entschuldigen. Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Reaktion. Ich entschuldige mich auch bei meinen Teamkollegen, den Mitarbeitern, den Fans und dem Verein“, schreibt Gueye in seiner Instagram-Story.

Was war passiert? Nach einer brenzligen Situation im eigenen Strafraum kam es im Premier-League-Spiel gegen Manchester United zur Diskussion zwischen dem Senegalesen und Mitspieler Keane, der auf einmal eine Watschn kassierte. Gueye flog in der 13. Spielminute mit Rot vom Platz.

Hier die Aufreger-Szene im Video:

„Nichts rechtfertigt ein solches Verhalten“
„Was passiert ist, spiegelt nicht wider, wer ich bin oder für welche Werte ich stehe. Die Emotionen kochten über, aber nichts rechtfertigt ein solches Verhalten. Ich werde dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert“, versichert Gueye. Sein Trainer David Moyes spielte die bizarre Szene etwas runter: „Wenn ihr es genau wissen wollt, dann gefällt es mir sehr, wenn meine Spieler sich ein bisschen streiten. Denn das zeigt, dass es ihnen wichtig ist, dass sie besser werden wollen.“

David Moyes
David Moyes(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)

Eine Seltenheit
Manchester-Coach Ruben Amorim und Experten wie die Ex-Nationalspieler Gary Neville oder Jamie Carragher hielten den Platzverweis übrigens für übertrieben. Laut dem Datendienstleister Opta war dies seit Beginn der detaillierten Aufzeichnungen im Jahr 2000 erst die dritte Rote Karte in der Premier League wegen Handgemengen unter Teamkollegen.

Sieg trotz Unterzahl
Trotz langer Unterzahl gewannen Gueyes Teamkollegen im Old Trafford mit 1:0. Für Manchester United setzte es in der Premier League hingegen einen herben Rückschlag.

