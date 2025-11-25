Mitspieler geschlagen: Jetzt spricht Rotsünder

„Nichts rechtfertigt ein solches Verhalten“

„Was passiert ist, spiegelt nicht wider, wer ich bin oder für welche Werte ich stehe. Die Emotionen kochten über, aber nichts rechtfertigt ein solches Verhalten. Ich werde dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert“, versichert Gueye. Sein Trainer David Moyes spielte die bizarre Szene etwas runter: „Wenn ihr es genau wissen wollt, dann gefällt es mir sehr, wenn meine Spieler sich ein bisschen streiten. Denn das zeigt, dass es ihnen wichtig ist, dass sie besser werden wollen.“