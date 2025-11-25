Verdächtiger reiste trotz Ermittlungen nach Dubai

Rund eine Million Euro an Abgaben sollen zwei Linzer mit ihrem Luxusauto-Ersatzteilehandel hinterzogen haben. Einer postet sein Luxusleben samt exklusiven Veranstaltungen und extravaganten Reisen online. Da die Unschuldsvermutung gilt, ist dies auch sein bestes Recht – macht aber nicht den besten Eindruck.