Hyrox-Fieber! „Bin an meine Grenzen gekommen“

Für Hann nimmt die „Red Bull Road to HYROX“ am 6. Dezember so richtig Fahrt auf. Dann stehen eine Leistungsdiagnostik, ein Bodyscan sowie exklusive Trainingspläne mit Red Bull auf dem Programm. Gefolgt von Coaching-Sessions, Performance-Checks und gemeinsame Workouts. Rončević und weitere Red-Bull-Athlet:innen geben ihre Erfahrung direkt weiter. Der Höhepunkt bildet das HYROX-Rennen in Wien von 6. bis 8. Februar 2026. Ihr Ziel ist klar: „Ich möchte wirklich alles aus mir herausholen und danach sagen können: Ich habe alles gegeben und so viel trainiert, wie ich konnte.“