Petersen und Co: So steht es um das KAC-Lazarett

Trotz zweier Führungen musste sich der KAC im Hit der ICE-Liga gegen Salzburg mit 3:4 nach Verlängerung geschlagen geben. Demnächst könnte das aktuelle Aufgebot verstärkt werden. Beim VSV läuft‘s hingegen – zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen. Einem Verteidiger droht jetzt aber ein Ausfall.
Bitter! Da hatten die Rotjacken im Hit Salzburg vor allem in den ersten 40 Minuten gut im Griff, führten 2:0 und 3:1 – um am Ende beim 3:4 nach Verlängerung mit nur einem Punkt dazustehen. „Es war ein geiles Eishockey-Spiel, wir hatten über weite Strecken die Kontrolle – im dritten Drittel müssen wir im Powerplay eben den Deckel draufmachen“, sagt Kapitäns-Assistent Clemens Unterweger.
