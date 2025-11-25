Petersen und Co: So steht es um das KAC-Lazarett

Bitter! Da hatten die Rotjacken im Hit Salzburg vor allem in den ersten 40 Minuten gut im Griff, führten 2:0 und 3:1 – um am Ende beim 3:4 nach Verlängerung mit nur einem Punkt dazustehen. „Es war ein geiles Eishockey-Spiel, wir hatten über weite Strecken die Kontrolle – im dritten Drittel müssen wir im Powerplay eben den Deckel draufmachen“, sagt Kapitäns-Assistent Clemens Unterweger.