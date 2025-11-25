Ein Salon, in dem Kunden recht eigenwillig sind

Ab in die Wanne – und dann: waschen, schneiden, föhnen! Dass Hundefriseure nicht nur die Ästhetik, sondern auch die Gesundheit von Tieren fördern, erfuhr „Krone“-Redakteurin Nicole Greiderer im Rahmen ihrer Serie „Nikki hat‘s probiert“ im Tiroler Unterland.
„Nala“ will nicht in die Badewanne. Sie zieht an der Leine, wirft sich zu Boden, reißt mich dabei fast mit. Tina Kindlhofer muss die Golden-Retriever-Dame schließlich in die Wanne tragen. „Für Tiere ist das kein Wellness, sondern Stress“, sagt die Hundefriseurin. Als „Nala“ zum ersten Mal zu „Tina’s Pfotenglück“ kam, hatte sie regelrechte Panik. Mit viel Geduld gewann Tina ihr Vertrauen. Sie ist überzeugt: „Man muss die Tiere lesen können, um zu sehen, was sie brauchen.“
