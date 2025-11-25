„Guardiola öffnet dir immer wieder die Augen“

„Das ist ein Imperium, die Qualität ist in allen Bereichen enorm hoch und der Hunger nach Erfolg immer wieder neu da.“ Sinan Bytyqi trainierte bei ManCitys Profis, ehe eine Herzerkrankung seine Karriere 2017 mit 22 Jahren beendete – das einstige ÖFB-Juwel schwärmt im „Krone“-Talk vor der Heimpartie am Dienstag gegen Leverkusen von seinem Ex-Klub: „Für mich war’s eine wunderbare Zeit. Stadion, Trainingsplätze, die bei jedem Wetter in Topzustand sind, Staff bis hin zu Ärzten und Fachleuten, die dich persönlich beraten – du hast dort alles.“