Die neue Norm! Was der ÖSV-Alpinchef nun fordert

Attacke soll die neue Norm sein! Nur ein guter Durchgang ist auch Christian Mitter zu wenig: „Aber wir werden dieses Rätsel lösen!“
Rein in den Flieger! Nach drei Technik-Wochenenden in Europa (Sölden, Levi, Gurgl) übersiedelte der Alpin-Tross am Montag nach Colorado, wo es ab Donnerstag (Super-G Herren) in Copper Mountain weitergeht. „Und ich freu mich richtig drauf“, gestand Christian Mitter, der neue Alpinchef bei Ski Austria, vor seinem Denver-Flug.
Gurgl verließ der 45-Jährige mit gemischten Gefühlen: „Natürlich wollen wir immer aufs Podest kommen. Aber sowohl die Herren als auch die Damen hatten einen guten Durchgang. Bei den Herren ist’s mir eigentlich immer noch ein Rätsel, was da im zweiten Lauf los gewesen ist. Aber wir werden das lösen.“
„Immer mit fliegenden Fahnen“
Die Mädels wiederum steckten das frühe Ausscheiden von Führungsfigur Katharina Liensberger in Lauf eins bravourös weg, boten am Sonntag einen starken zweiten Durchgang. „Das sollte für mich sowieso die neue Norm sein. Wir dürfen uns nicht durcheinander bringen lassen, wenn’s einmal nicht wie geplant läuft. Attackieren. Immer mit fliegenden Fahnen!“
Die Tirolerin Natalie Falch (21), die als Belohnung für ihre ersten Weltcup-Punkte in Gurgl eine Überlegung für Colorado war, blieb in Europa und soll nun dort im Europacup-Riesentorlauf (Zinal, Sz) an Terrain gewinnen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.