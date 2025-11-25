Die neue Norm! Was der ÖSV-Alpinchef nun fordert

Gurgl verließ der 45-Jährige mit gemischten Gefühlen: „Natürlich wollen wir immer aufs Podest kommen. Aber sowohl die Herren als auch die Damen hatten einen guten Durchgang. Bei den Herren ist’s mir eigentlich immer noch ein Rätsel, was da im zweiten Lauf los gewesen ist. Aber wir werden das lösen.“