Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neues Strauss-Ballett

Der Schani lädt zum bunten Totentanz aus Genf

Kultur
25.11.2025 06:00
Im Grand Théâtre Genf hat Sidi Labi Cherkaoui sein Johann Strauss-Stück „Bal impérial“ für Wien ...
Im Grand Théâtre Genf hat Sidi Labi Cherkaoui sein Johann Strauss-Stück „Bal impérial“ für Wien vorbereitet.(Bild: GTG/Gregory Batardon)

Wiener Auftrag fürs Johann-Strauss-Jahr: Sidi Labi Cherkaouis Genfer Tanzcompagnie zeigt im MuseumsQuartier ab 3. Dezember das Strauss-Ballett „Bal impérial“ kombiniert mit Ravels „Bolero“.

0 Kommentare

Johann Strauss’ 200. Geburtstag war am 25. Oktober: Aber Wien feiert den Walzerkönig bis zum Jahresende. Und heuerte zum Finale einen Weltstar an: Sidi Labi Cherkaoui, 49, der flämisch-marokkanische Tänzer und Choreograf, erhielt den Auftrag, für seine Tanzcompagnie des Genfer Grand Théâtre ein Strauss-Ballett zu kreieren. Nach viel Jubel bei der Genfer Uraufführung gastiert die Produktion nun im MuseumsQuartier, danach an der Dresdner Semper-Oper.

Sidi, der Gogo-Tänzer, wird zum Weltstar
Zum Tanz fand Cherkaoui relativ spät: Filme wie „Fame“, TV-Auftritte Michael Jacksons, den er später selbst im Tanz verkörperte, inspirierten ihn. Mit 17 wurde der Gogo-Tänzer in Discos fürs belgische TV entdeckt. Und schaffte eine Weltkarriere. 2009 wurde er „Tänzer des Jahres“. Für Brüssel, Amsterdam, Londons Sadler’s Wells, die Pariser Oper, Peking, Tokio entstanden über 50 extravagante Choreografien. Für Beyoncé gestaltete er das Video „Apeshit“ und den Song „Spirit“ im Film „König der Löwen“; eine japanische Manga-Serie verwandelte er in ein „bewegungsmagisches“ Theaterstück. Brillant sind seine Musikclips und Luxuswerbungen.

 Auch in Österreich wurde er rasch zur Kultfigur: Beim Wiener ImPuls Tanz und im Festspielhaus St. Pölten, wo er 2010 Artist in Residence war, zeigte Cherkaoui mit Riesenerfolg Hauptwerke wie „Ihsane“, „Play“, „Vlaemisch“, „Sutra“, „Myth“, „D’Avant“ u. a.

„Bal impérial“ – der Kaiserball als Kostüm- und Farbenrausch! Unser Strauss-Schani lädt zum Totentanz. Das Kraftzentrum Hofburg mutiert zur Grabirche (Ausstattung: Oscar-Preisträger Tim Yip). Zu Strauss und japanischen Gesängen taumelt das Reich in den Untergang. Als Einleitung zeigt Cherkaoui Ravels „Boléro“, der 2013 in Zusammenarbeit mit Performance-Legende Marina Abramović entstand

Porträt von Dr. Karlheinz Roschitz
Dr. Karlheinz Roschitz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

So präsentiert sich das Spektakel von der internationalen Raumstation aus.
Flackern über Amerika
US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum
Objekt 3I/ATLAS
„Alien-Technologie“ oder Komet? Die NASA klärt auf
800 Meter pro Tag!
Antarktis-Gletscher verliert Eis in Rekordtempo
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.443 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
149.750 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Oberösterreich
Drama mit E-Scooter: Jetzt ist klar, wer lenkte
116.580 mal gelesen
Diese Bilder von der Unfallstelle in Schlierbach schockieren immer noch. Im gesamten Kremstal ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
667 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Kultur
„Krone“-Interview
Clara Luzia: „Ich folge heute meinen Instinkten“
Neues Strauss-Ballett
Der Schani lädt zum bunten Totentanz aus Genf
Cirque du Soleil
Das große Zirkus-Krabbeln in Salzburg und Graz
Frischer Wind
Wechsel an der Spitze des Theater Kosmos Bregenz
Tonhalle in Wien
Ein singendes Cello und Mahler mit wenig Geheimnis
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf