Der Schani lädt zum bunten Totentanz aus Genf

Sidi, der Gogo-Tänzer, wird zum Weltstar

Zum Tanz fand Cherkaoui relativ spät: Filme wie „Fame“, TV-Auftritte Michael Jacksons, den er später selbst im Tanz verkörperte, inspirierten ihn. Mit 17 wurde der Gogo-Tänzer in Discos fürs belgische TV entdeckt. Und schaffte eine Weltkarriere. 2009 wurde er „Tänzer des Jahres“. Für Brüssel, Amsterdam, Londons Sadler’s Wells, die Pariser Oper, Peking, Tokio entstanden über 50 extravagante Choreografien. Für Beyoncé gestaltete er das Video „Apeshit“ und den Song „Spirit“ im Film „König der Löwen“; eine japanische Manga-Serie verwandelte er in ein „bewegungsmagisches“ Theaterstück. Brillant sind seine Musikclips und Luxuswerbungen.