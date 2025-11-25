Überlebende des Tulsa-Massakers gestorben

Viola Fletcher, die älteste noch lebende Augenzeugin des Massakers von Tulsa 1921, ist am Montag im Alter von 111 Jahren gestorben. Das teilte der Bürgermeister der Stadt im US-Bundesstaat Oklahoma im Süden der USA mit. Fletcher war sieben Jahre alt, als am 31. Mai 1921 weiße Angreifer rund 300 Menschen in Tulsa töteten, die meisten von ihnen Schwarze.