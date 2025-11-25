Vorteilswelt
Rekordjagd ohne Ende

Skisprung-Welt staunt über Phänomen „Kraft“

Ski Nordisch
25.11.2025 06:30
Stefan Kraft kann beim Weltcup in Falun einen ewigen Punkte-Rekord aufstellen.
Stefan Kraft kann beim Weltcup in Falun einen ewigen Punkte-Rekord aufstellen.(Bild: Andreas Tröster)

Nach dem Podestrekord kann sich Skisprung-Star Stefan Kraft im schwedischen Falun jetzt auch zum besten Punktesammler im Weltcup küren. Der 32-jährige Salzburger avanciert damit noch in seiner aktiven Zeit zur Legende. Die „Krone“ fragte bei fünf Wegbegleitern nach …

Vor mehr als 50 Jahren hat eine New Yorker Werbeagentur den „Duracell-Hasen“ erfunden, um die überlegene Langlebigkeit der Batterie zu zeigen. Heute würde man vielleicht mit einem „Duracell-Adler“ werben. Stefan Kraft springt von Erfolg zu Erfolg zu Erfolg zu Erfolg...

