Lkw-Ladung mit Nutella war nur ein süßer Bluff

Zunächst Ausrede, dann Geständnis

„Die litauische Firma hat zu spät bezahlt“, wollte sich der Italiener vor der Polizei vergeblich herausreden. Beim Prozess legte er allerdings ein Geständnis ab. Ähnlich verlief eine in Aussicht gestellte Lieferung von Schokoladen der Marke „Happy Hippo“ nach Rumänien. Hier sackte der Angeklagte sogar 109.000 Euro ein.