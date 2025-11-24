Tour-Kollege plaudert Sinners Urlaubsziel aus

Nach einer kräftezehrenden Saison ist Tennis-Superstar Jannik Sinner am Sonntag in den wohlverdienten Urlaub aufgebrochen. Ein Kollege auf der ATP-Tour, der im selben Flieger wie der Südtiroler saß, plauderte via Instagram gleich das Urlaubsziel aus ...
„Es ist wohl gerade Malediven-Saison für jeden“, schrieb der deutsche Weltranglistendritte Alexander Zverev in seiner Instagram-Story - mit zwei Smileys versehen – und postete dazu ein Selfie mit Sinner im Urlaubsflieger.
Sinner, der vor einer Woche seinen Titel bei den ATP Finals verteidigte, auf die Teilnahme am Davis Cup in der vergangenen Woche aber verzichtete, ließ bereits vor wenigen Tagen die Seele baumeln, als er mit Vater und Bruder am Gardasee den Golfschläger schwang. Nun verschlug es den aktuellen Wien-Sieger also in die Traumdestination Malediven.
Oder erlaubte sich Zverev womöglich einen Spaß und setzte eine falsche Fährte? Wie dem auch sei, wir gönnen den beiden Tennisassen den Urlaub, bevor die neue Saison dann im Jänner losgeht …
