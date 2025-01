In Deutschförderklassen wird Arabisch gesprochen

Familiennachzug ins Klassenzimmer

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Von den rund 19.700 Kindern und Jugendlichen, die als „außerordentlich“ eingestuft wurden – weil ihre Deutschkenntnisse für den regulären Unterricht nicht ausreichen -, spricht ein Drittel Arabisch als Erstsprache. Unter Schulanfängern liegt der Anteil bei 26 Prozent. Der Grund dafür ist der Familiennachzug, durch den anderthalb Jahre lang monatlich rund 300 syrische Kinder neu an Wiens Schulen kamen. Erst in den letzten Monaten haben sich diese Zahlen wieder beruhigt. Das geht aus einer aktuellen Auswertung der Bildungsdirektion hervor.

Viele dieser Kinder haben Jahre in türkischen Flüchtlingslagern verbracht, oft ohne jegliche Schulerfahrung. Um diesen besonderen Bedürfnissen gerecht zu werden, schuf Wien im Frühjahr sogenannte Orientierungsklassen. Dort lernen die Kinder innerhalb von zwei Monaten die Grundlagen der deutschen Sprache – unterstützt von Lehrkräften, die sowohl Deutsch als Zweitsprache als auch die Muttersprache der Kinder beherrschen. Gleichzeitig erhalten die Eltern eine Einführung in das österreichische Schulsystem.