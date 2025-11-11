Charles: Wilde Gerüchte um Scheidung von Camilla

Seit einigen Tagen sorgt ein Bericht aus den USA für Aufsehen: Stehen König Charles III. und Königin Camilla kurz vor der Scheidung? Das behauptet zumindest das Promiportal „Radar Online“. Doch britische Palastkenner winken ab – und erklären, warum an diesen Spekulationen nichts dran ist.
Tatsächlich leben Charles, der am Freitag seinen 77. Geburtstag feiert, und Camilla (78) phasenweise getrennt – manchmal sogar in unterschiedlichen Residenzen. Für Außenstehende mag das ungewöhnlich klingen, im britischen Hochadel ist es jedoch ganz normal.
Ort der Ruhe und Enkelkinder
Camilla liebt die Ruhe ihres Landhauses Ray Mill in Wiltshire, das sie schon in den 1990er Jahren – lange vor ihrer Ehe mit Charles – gekauft hat. Dort verbringt sie gerne Zeit mit ihren Kindern und Enkelkindern, fernab vom Hofprotokoll.
König Charles wiederum zieht sich am liebsten auf seinen Landsitz Highgrove House zurück. Hier widmet er sich seiner größten Leidenschaft: nachhaltiger Landwirtschaft. Auch Aufenthalte in Schottland, etwa auf Schloss Balmoral, sind für ihn feste Rituale.
In London wohnen beide im Clarence House, während der Buckingham Palace renoviert wird – und selbst wenn sie dort getrennte Schlafzimmer haben, gilt: Das ist Tradition, nicht Trennung.
Eine Liebe, die Jahrzehnte überdauert hat
Charles und Camilla verbindet eine Liebesgeschichte, die längst Teil der britischen Monarchie geworden ist. Sie lernten sich 1970 kennen, verloren sich aus den Augen, fanden aber immer wieder zueinander – trotz öffentlicher Kritik, familiärer Tragödien und der schwierigen Zeit nach dem Tod von Prinzessin Diana. 2005 gaben sie sich endlich das Jawort.
Als Charles 2023 den Thron bestieg, wurde Camilla zur Königin-Gemahlin. Dass Camilla ebenfalls zur Königin gekrönt wurde und den Titel Queen trägt, war von Charles‘ Mutter Elizabeth II. einige Monate vor ihrem Tod noch ausdrücklich festgelegt worden.
Ihre Beziehung gilt als eine der stabilsten im Königshaus. Charles soll immer wieder betonen, nur Camilla wisse, wie man ihn beruhigt, wenn der Druck des Amts zu groß wird. Und oft wird festgestellt, dass er seine erste Frau Diana nie so liebevoll angeschaut habe, wie Camilla.
Das Geheimnis ihrer Ehe: Nähe durch Freiheit
Was Außenstehende als Distanz deuten, ist für das Paar offenbar das Rezept einer funktionierenden Beziehung. Camilla selbst hat in Interviews betont, wie wichtig ihr „eigener Raum“ sei – Zeit, um sich zurückzuziehen, Kraft zu tanken und dann wieder mit Liebe und Humor in den Alltag zurückzukehren.
Auch Königin Elizabeth II. und Prinz Philip lebten viele Jahre in getrennten Gemächern – aus praktischen, nicht emotionalen Gründen.
Erwachsenes Eheleben
So zeigt sich: Charles und Camilla führen kein brüchiges, sondern ein erwachsenes Eheleben. Sie geben sich Raum, ohne sich zu verlieren. Und nein, König Charles und Königin Camilla stehen nicht vor der Scheidung. Die Gerüchte aus den USA entbehren jeder Grundlage.
Das royale Paar beweist vielmehr, dass Liebe auch in der Monarchie modern sein kann – mit gegenseitigem Respekt, Vertrauen und dem Mut, sich selbst treu zu bleiben.
