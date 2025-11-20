Vorteilswelt
„XO Archie und Lili“

Meghan zeigt den süßen Brief ihrer Kinder an Santa

Royals
20.11.2025 18:00

Die Adventszeit hat quasi offiziell begonnen – und bei den Sussexes in Kalifornien scheint der Weihnachtszauber besonders früh Einzug gehalten zu haben.

0 Kommentare

Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) haben bereits ihren gemeinsamen Brief an den Weihnachtsmann geschrieben, und Meghan Markle gewährte einen Einblick, der die Herzen der Fans im Sturm eroberte.

Ein entzückendes Detail im Trailer
Im Trailer zu Meghans neuem Netflix-Weihnachtsspecial „Love, Meghan“  ist ein ganz entzückendes Detail zu entdecken, wenn man gut aufpasst: Eine festlich dekorierte Tasse mit kalligrafischem Schriftzug – und darauf ein Ausschnitt des handgeschriebenen Weihnachtsbriefes von Archie und Lilibet.

Auch wenn nicht der ganze Text zu erkennen ist, so erkennt man doch einiges! So steht dort zu lesen: „Wir waren brav.“ Und der Wunsch, dass der Weihnachtsmann eine „sichere Reise“, vermutlich zu ihnen hat. Unterschrieben ist das ganze mit „XO Archie und Lili“

Hier der Screenshot der Weihnachtstasse von Herzogin Meghan.
Hier der Screenshot der Weihnachtstasse von Herzogin Meghan.(Bild: Netflix)

Im englischsprachigen Raum steht „XO“ – oder auch „XOXO“ – am Ende einer Nachricht für „Hugs and kisses“, also Umarmungen und Küsse. 

Meghan gibt im neuesten Trailer einen bewegenden Einblick in ihr Familienglück.
Meghan gibt im neuesten Trailer einen bewegenden Einblick in ihr Familienglück.(Bild: Netflix)

Die geschwungene Schrift der Herzogin, dazu die warme Botschaft – all das fängt die unschuldige Magie der frühen Kindheit ein. Kein Wunder, dass Fans weltweit gerührt reagierten.

„Sehe Weihnachten jetzt durch ihre Augen“
Kurz vor Veröffentlichung des Trailers sprach Meghan mit der Zeitschrift „Marie Claire“ über ihre ganz persönlichen Weihnachtsmomente mit den Kindern.

„Wir sorgen immer dafür, dass wir etwas Schönes unternehmen“, erzählte sie. „Anfangs genießt man als Mutter einfach ihre Anwesenheit. Aber jetzt, wo sie älter sind, freue ich mich jedes Jahr darauf, die Feiertage durch ihre Augen zu erleben.“ Ein Satz, der zeigt, wie sehr sie diese magische Zeit als Familie genießt.

