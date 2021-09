Sozialbetrug: Leiche der Mutter im Keller verwahrt

Aufmerksam wurden die Beamten aufgrund des Verdachts des widerrechtlichen Bezuges von Pensions- und Pflegegeld. Daher führten Beamte der Taskforce „SOLBE“ der Innsbrucker Fremdenpolizei am 4. September eine Überprüfung an der Adresse eines 66-jährigen Mannes im Bezirk Innsbruck-Land durch. „Es bestand der Verdacht, dass die Mutter des Mannes bereits im Juni verstorben sei“, so die Ermittler.