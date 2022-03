Leiche der Mutter eingelagert und Pension kassiert

Makaber und unfassbar kaltschnäuzig: Ein in Tirol lebender Akademiker (67) zerrte die Leiche seiner Mutter in den Keller und lagerte sie in einer Kiste mit Kühlakkus und Katzenstreu ein. Der einzige Grund: Der Mann wollte 4000 Euro Pension und Pflegegeld nicht verlieren. Die Quittung ist nun eine Gefängnisstrafe.