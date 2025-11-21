Hakenkreuze gelten nicht länger als Hasssymbol

Die US-Küstenwache untersteht zwar dem Heimatschutzministerium, allerdings wird sie als Bestandteil der Streitkräfte des Landes betrachtet. Die Richtlinienänderung hängt offenbar mit Bestrebungen von Verteidigungsminister Pete Hegseth zusammen, Definitionen von Schikanen, Mobbing und Belästigung im Militär zu überarbeiteten. „Überbordende“ Bestimmungen würden seiner Ansicht nach die „Einsatzbereitschaft“ der Einheiten behindern. Anders als in den USA ist das Verwenden und Zeigen des Hakenkreuzes in Österreich und Deutschland strafbar.