US-Küstenwache:
Hakenkreuze gelten nicht länger als Hasssymbol
Eine neue Richtlinie der US-Küstenwache sorgt für Aufregung. Denn laut einem Medienbericht werden die Konföderiertenflagge und das Hakenkreuz nicht mehr länger als Hasssymbole betrachtet.
Stattdessen werden sie laut der „Washington Post“ als „potenziell spaltend“ eingestuft. Der amtierende Kommandant der Küstenwache, Admiral Kevin Lunday, erklärte der Zeitung gegenüber, dass jede Zurschaustellung, Verwendung oder Förderung solcher verbotenen Symbole weiter gründlich untersucht und streng bestraft werde.
Zu den Änderungsgründen wollte sich die Küstenwache dem Bericht zufolge nicht direkt äußern. Sprecherin Jennifer Plozai erklärte, man sei mit der Berichterstattung nicht einverstanden, beabsichtige aber, die Änderungen der Richtlinie zu prüfen.
Neue Richtlinie soll am 15. Dezember in Kraft treten
Die neue Richtlinie der Küstenwache soll dem Vernehmen nach am 15. Dezember in Kraft treten. Auch die Schlinge, ein Symbol der einstigen Lynchmorde in den USA wird demnach nur noch als spaltend bewertet. Die Flagge verherrlicht Kritikern zufolge die einstigen Sklavenhalter der Südstaaten.
Die US-Küstenwache untersteht zwar dem Heimatschutzministerium, allerdings wird sie als Bestandteil der Streitkräfte des Landes betrachtet. Die Richtlinienänderung hängt offenbar mit Bestrebungen von Verteidigungsminister Pete Hegseth zusammen, Definitionen von Schikanen, Mobbing und Belästigung im Militär zu überarbeiteten. „Überbordende“ Bestimmungen würden seiner Ansicht nach die „Einsatzbereitschaft“ der Einheiten behindern. Anders als in den USA ist das Verwenden und Zeigen des Hakenkreuzes in Österreich und Deutschland strafbar.
