Hui! Dua Lipa zeigt ihre Hammer-Kurven im Bikini

Auf Party kennengelernt

Nur einer fehlte: Dua Lipas Verlobter Callum Turner. Der plauderte dafür im gerade in mehreren Interviews über seine Liebe zur schönen Sängerin. Und verriet, dass es zwischen ihnen beiden bei einer Geburtstagsparty eines gemeinsamen Freundes gefunkt habe, nachdem sie darauf gekommen waren, dass sie beide gerade dasselbe Buch lesen. „Ich dachte einfach, sie ist die schönste Frau der Welt“, erinnerte er sich.