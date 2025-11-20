Hui! Dua Lipa zeigt ihre Hammer-Kurven im Bikini

Hui, für diesen Body braucht Dua Lipa einen Waffenschein! Die Sängerin zeigte sich in Rio de Janeiro im Bikini – und bei diesen Hammerkurven blieb wohl so manchem Fan die Spucke weg.
Dass Dua Lipa im Bikini einfach eine unfassbare Figur macht, davon können sich die Fans regelmäßig auf ihrem Instagram-Account ein Bild machen. Und dennoch sorgt die Sängerin mit den neuesten Schnappschüssen für Staunen.
Was für Bauchmuskeln!
Die britische Chartstürmerin machte nämlich gerade mit ihrer „Hitmaker“-Tour in Brasilien Halt und nutzte die freie Zeit für ein Sonnenbad auf der Dachterrasse.
Der Bikini: sexy wie immer! Die Kurven: noch heißer als sonst! Denn vor allem bei den Bauchmuskeln der 30-Jährigen blieb wohl so manchem Fan die Spucke weg.
Wie weitere Fotos zeigen, ist Dua Lipa aber nicht allein am Strand von Ipanema unterwegs. Im Gegenteil! Die Sängerin bekam nämlich Besuch von ihrer Familie, mit der sie nach der Bikini-Session ein Dinner am wohl berühmtesten Strand von Rio genoss, bevor sie sich in Nachtleben der Metropole stürzte.
Auf Party kennengelernt
Nur einer fehlte: Dua Lipas Verlobter Callum Turner. Der plauderte dafür im gerade in mehreren Interviews über seine Liebe zur schönen Sängerin. Und verriet, dass es zwischen ihnen beiden bei einer Geburtstagsparty eines gemeinsamen Freundes gefunkt habe, nachdem sie darauf gekommen waren, dass sie beide gerade dasselbe Buch lesen. „Ich dachte einfach, sie ist die schönste Frau der Welt“, erinnerte er sich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.