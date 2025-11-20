Vorteilswelt
Was für ein Anblick!

Hui! Dua Lipa zeigt ihre Hammer-Kurven im Bikini

Society International
20.11.2025 17:00
Dua Lipa sorgt in Rio im Bikini für Schnappatmung.
Dua Lipa sorgt in Rio im Bikini für Schnappatmung.(Bild: Krone KREATIV/www.PPS.at)

Hui, für diesen Body braucht Dua Lipa einen Waffenschein! Die Sängerin zeigte sich in Rio de Janeiro im Bikini – und bei diesen Hammerkurven blieb wohl so manchem Fan die Spucke weg.

Dass Dua Lipa im Bikini einfach eine unfassbare Figur macht, davon können sich die Fans regelmäßig auf ihrem Instagram-Account ein Bild machen. Und dennoch sorgt die Sängerin mit den neuesten Schnappschüssen für Staunen.

Was für Bauchmuskeln!
Die britische Chartstürmerin machte nämlich gerade mit ihrer „Hitmaker“-Tour in Brasilien Halt und nutzte die freie Zeit für ein Sonnenbad auf der Dachterrasse.

Dua Lipa macht im Bikini einfach eine Wahnsinns-Figur!
Dua Lipa macht im Bikini einfach eine Wahnsinns-Figur!(Bild: PPS/www.PPS.at)
Die Sängerin sorgte mit ihren Bauchmuskeln für Begeisterung.
Die Sängerin sorgte mit ihren Bauchmuskeln für Begeisterung.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Der Bikini: sexy wie immer! Die Kurven: noch heißer als sonst! Denn vor allem bei den Bauchmuskeln der 30-Jährigen blieb wohl so manchem Fan die Spucke weg. 

Die Britin gönnt sich in Rio gerade eine kurze Auszeit von ihrer Tour.
Die Britin gönnt sich in Rio gerade eine kurze Auszeit von ihrer Tour.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Wie weitere Fotos zeigen, ist Dua Lipa aber nicht allein am Strand von Ipanema unterwegs. Im Gegenteil! Die Sängerin bekam nämlich Besuch von ihrer Familie, mit der sie nach der Bikini-Session ein Dinner am wohl berühmtesten Strand von Rio genoss, bevor sie sich in Nachtleben der Metropole stürzte. 

Lesen Sie auch:
Popstar Dua Lipa erhielt kosovarische Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft
Pop-Star Dua Lipa jetzt ganz offiziell Kosovarin!
03.08.2025
„Die letzten Tage ...“
Dua Lipa ließ ihre 20er im sexy Bikini ausklingen
22.08.2025

Auf Party kennengelernt
Nur einer fehlte: Dua Lipas Verlobter Callum Turner. Der plauderte dafür im gerade in mehreren Interviews über seine Liebe zur schönen Sängerin. Und verriet, dass es zwischen ihnen beiden bei einer Geburtstagsparty eines gemeinsamen Freundes gefunkt habe, nachdem sie darauf gekommen waren, dass sie beide gerade dasselbe Buch lesen. „Ich dachte einfach, sie ist die schönste Frau der Welt“, erinnerte er sich. 

