Christian Fuchs nimmt Trainerposten in England an

Newport liegt in der League Two mit drei Siegen aus 16 Runden am Tabellenende, Trainer David Hughes musste beim Verein aus Südwales nach dem vergangenen Wochenende gehen. Fuchs soll den Club „einen Schritt nach vor bringen“, wie der Vorsitzende Huw Jenkins erklärte. „Christian hat Ambitionen, er will eines Tages in der Premier League trainieren.“