Spanien auch ohne Alcaraz im Davis-Cup-Semifinale

Die Iberer setzten sich am Donnerstag in Bologna gegen Tschechien mit 2:1 durch und treffen nun auf den Sieger aus dem Duell zwischen Deutschland und Argentinien, das am Abend beginnt. Den entscheidenden Punkt holten Marcel Granollers/Pedro Martinez Portero mit einem 7:6(8),7:6(8) gegen Tomas Machac/Adam Pavlasek.