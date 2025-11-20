Wow, Kate! Dieser Glamour-Look ist hollywoodreif!

Wow, was für ein Auftritt! Kate und Prinz William besuchten am Mittwochabend die Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall. Und beim Gang über den roten Teppich waren alle Blicke auf die Prinzessin von Wales gerichtet.
Kein Wunder, denn Kate sah an diesem Abend wie ein echter Hollywoodstar aus! Die Prinzessin hatte sich für das Comeback bei der Variety Performance nämlich für ein smaragdgrünes Samtkleid von Talbot und Runhof entschieden, das sich perfekt um ihre Kurven legte.
Der Schalkragen, der in einen aufregenden V-Ausschnitt überging, sorgte für weiteren Glamour. Ebenso wie Kates Frisur, die sie wie immer in ihrem Signature-Look, den glamourösen Locken, gestylt trug.
Besondere Schmuckstücke
Die Accessoires verliehen dem Look schließlich noch mehr Glamour. Denn Kate trug an diesem Abend die „Greville Chandelier“-Ohrringe, die einst der Queen gehörten. An ihrem Handgelenk funkelte zudem ein breites Diamantarmband, das einst Queen Mary gehörte, und später in den Besitz von Queen Elizabeth überging. Das wiederum passte perfekt zu der glitzernden Clutch von Jenny Peckham.
Auch William hatte sich an diesem Abend natürlich fesch gemacht, konnte seiner wunderschönen Frau mit seinem schwarzen Samtanzug mit schwarzer Fliege aber nicht die Show stehlen.
Treffen mit Paddington
Was dem Thronfolger aber wohl herzlich egal war. Immerhin war es für Kate ein ganz besonderer Abend. Zuletzt hatte sie die Royal Variety Performance, bei der Spenden für in Not leidende Künstler und Unterhaltungsschaffende gesammelt werden, nämlich 2023 besucht. Im letzten Jahr musste sich Kate wegen ihrer Krebserkrankung noch schonen und ließ den Glamour-Auftritt ausfallen.
Zu den Gästen in der Royal Albert Hall gehörten heuer unter anderem auch Sängerin Jessie J sowie Schauspieler Matt Lucas. Ein Treffen war für Kate und William aber wohl besonders herzerwärmend. Denn auch Paddington, der Bär, war an diesem Abend zugegen – wie immer mit Marmeladenbrot in der Tatze.
„Dein Sandwich sieht köstlich aus“, scherzte William, als er gemeinsam mit Kate mit der flauschigen Kinderfilm-Figur, die stets eine besondere Freundschaft mit der verstorbenen Queen Elizabeth verband. Eine Kostprobe gab es für den hungrigen Thronfolger allerdings nicht, denn wie Paddington selbst war natürlich auch sein köstliches Marmeladensandwich nur aus Stoff ...
