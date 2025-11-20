Höhere Lkw-Maut ist jetzt beschlossene Sache

Darüber hinaus wird der Maximalbetrag für eine Ersatzmaut, die bei Mautprellerei zu entrichten ist, von 240 auf 270 Euro angehoben. Die Regierung sagte, dass der Güterverkehr auf die Schiene verlagert werden solle. Die Mauterhöhung erfolge „mit Augenmaß“ und schaffe Anreize für emissionsfreie Fahrzeuge, hielt der Abgeordnete Harald Servus (ÖVP) fest. Das Paket fordere die E-Mobilität, ohne dafür die Steuern zu erhöhen, sagten die NEOS. Die SPÖ sprach unter anderem von „Kostenwahrheit“ und einem „fairen Beitrag“, den Verursacherinnen und Verursacher von Umweltbelastungen zu leisten hätten.



So viel beträgt die Lkw-Maut in Österreich derzeit: