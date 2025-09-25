Amalia sorgt im Minikleid bei der UNO für Aufsehen

Ganz schön mutig, Kronprinzessin Amalia (21)! Gemeinsam mit ihrer Mutter, Königin Máxima (54), nimmt die niederländische Thronfolgerin aktuell an der 80. UN-Generalversammlung teil. Für die junge Royal gilt diese Reise schon jetzt als eine der prägendsten Erfahrungen auf dem Weg zur künftigen Königin – oder wie die Royal-Magazine schwärmen: die „Feuertaufe einer Queen im Werden“.
An den ersten Tagen zeigte sich Amalia noch zurückhaltend: schicke Hosenanzüge, fast im Partnerlook mit Mama Máxima, ganz die seriöse Nachwuchs-Monarchin. Doch am dritten Tag wagte die 21-Jährige einen modischen Befreiungsschlag – und der hatte es in sich!
Selbstbewusst und souverän
Im blitzblauen Strick-Minikleid der Marke Sandor, mit goldenen Knöpfen und Faltenröckchen, dazu braune High-Heel-Stiefel und eine passende Tasche – Amalia präsentierte sich jung, frisch, selbstbewusst.
Ein Auftritt, der zeigt: Die Prinzessin hat ihren eigenen Stil gefunden – und tritt nicht mehr nur im Schatten ihrer glamourösen Mutter auf. Besonders bemerkenswert: Gerade Amalia, die in früheren Jahren für ihre Figur viel Häme einstecken musste, zeigt sich heute stolz und souverän wie nie.
Doch auch Máxima glänzte: Die Königin trug einen funkelnden Jumpsuit aus goldfarbenem Tweed des Labels Me+Em, dazu Pumps von Gianvito Rossi (630 Euro) und spektakuläre Gypsy-Ohrringe mit Diamanten und Perlen (Wert: stolze 26.900 Dollar!). Ein Look, der selbst auf dem diplomatischen Parkett für Aufsehen sorgte.
Eins ist klar: Mutter und Tochter liefern in New York gerade die perfekte Mischung aus royaler Ernsthaftigkeit und Fashion-Feuerwerk – und machen die UN-Generalversammlung zum ganz großen Auftritt der Oranjes.
