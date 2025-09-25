Vorteilswelt
„Königin im Werden“

Amalia sorgt im Minikleid bei der UNO für Aufsehen

Royals
25.09.2025 09:58
Königin Máxima und Kronprinzessin Amalia Seite an Seite bei der UNO-Generalversammlung in New York
Königin Máxima und Kronprinzessin Amalia Seite an Seite bei der UNO-Generalversammlung in New York – ein starkes Mutter-Tochter-Duo.(Bild: Dutch Press Photo Agency / Action Press / picturedesk.com)

Ganz schön mutig, Kronprinzessin Amalia (21)! Gemeinsam mit ihrer Mutter, Königin Máxima (54), nimmt die niederländische Thronfolgerin aktuell an der 80. UN-Generalversammlung teil. Für die junge Royal gilt diese Reise schon jetzt als eine der prägendsten Erfahrungen auf dem Weg zur künftigen Königin – oder wie die Royal-Magazine schwärmen: die „Feuertaufe einer Queen im Werden“.

0 Kommentare

An den ersten Tagen zeigte sich Amalia noch zurückhaltend: schicke Hosenanzüge, fast im Partnerlook mit Mama Máxima, ganz die seriöse Nachwuchs-Monarchin. Doch am dritten Tag wagte die 21-Jährige einen modischen Befreiungsschlag – und der hatte es in sich!

Kronprinzessin Amalia begleitet Mama Máxima zur UNO in New York
Kronprinzessin Amalia begleitet Mama Máxima zur UNO in New York – modisch lernt sie von ihr, setzt aber auch eigene Akzente.(Bild: AFP/MANDEL NGAN)

Selbstbewusst und souverän
Im blitzblauen Strick-Minikleid der Marke Sandor, mit goldenen Knöpfen und Faltenröckchen, dazu braune High-Heel-Stiefel und eine passende Tasche – Amalia präsentierte sich jung, frisch, selbstbewusst.

Ein Auftritt, der zeigt: Die Prinzessin hat ihren eigenen Stil gefunden – und tritt nicht mehr nur im Schatten ihrer glamourösen Mutter auf. Besonders bemerkenswert: Gerade Amalia, die in früheren Jahren für ihre Figur viel Häme einstecken musste, zeigt sich heute stolz und souverän wie nie.

Die Kronprinzessin im blitzblauen Strick-Minikleid der Marke Sandor, mit goldenen Knöpfen und Faltenröckchen, dazu braune High-Heel-Stiefel
Die Kronprinzessin im blitzblauen Strick-Minikleid der Marke Sandor, mit goldenen Knöpfen und Faltenröckchen, dazu braune High-Heel-Stiefel(Bild: Dutch Press Photo Agency / Action Press / picturedesk.com)
Mutter und Tochter liefern in New York gerade die perfekte Mischung aus royaler Ernsthaftigkeit und Fashion-Feuerwerk.
Mutter und Tochter liefern in New York gerade die perfekte Mischung aus royaler Ernsthaftigkeit und Fashion-Feuerwerk.(Bild: Dutch Press Photo Agency / Action Press / picturedesk.com)

Doch auch Máxima glänzte: Die Königin trug einen funkelnden Jumpsuit aus goldfarbenem Tweed des Labels Me+Em, dazu Pumps von Gianvito Rossi (630 Euro) und spektakuläre Gypsy-Ohrringe mit Diamanten und Perlen (Wert: stolze 26.900 Dollar!). Ein Look, der selbst auf dem diplomatischen Parkett für Aufsehen sorgte.

Mutter-Tochter-Power: Königin Máxima und Kronprinzessin Amalia begeistern in in Washington, DC ...
Mutter-Tochter-Power
Königin Máxima und Amalia im Business-Look
23.09.2025
Royaler Ideen-Klau?
Prinzessin Amalia kupfert bei Prinzessin Kate ab!
11.09.2025

Eins ist klar: Mutter und Tochter liefern in New York gerade die perfekte Mischung aus royaler Ernsthaftigkeit und Fashion-Feuerwerk – und machen die UN-Generalversammlung zum ganz großen Auftritt der Oranjes.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
