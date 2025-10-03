Vorteilswelt
Auftritt unter Jubel

Kronprinzessin Amalia sah aus wie Hollywoodstar!

Royals
03.10.2025 13:47
Kronprinzessin oder Hollywoodstar? Amalia sorgte beim Thronwechsel in Luxemburg für Jubel!
Kronprinzessin oder Hollywoodstar? Amalia sorgte beim Thronwechsel in Luxemburg für Jubel!(Bild: Viennareport)

Beim Thronwechsel in Luxemburg legte Amalia einen glanzvollen Auftritt hin. Kein Wunder, dass die niederländische Kronprinzessin vor dem Parlament unter großem Jubel wie ein Hollywoodstar empfangen wurde.

0 Kommentare

Was für ein Look, was für eine Ausstrahlung! Kronprinzessin Amalia war bei den Feierlichkeiten in Luxemburg am heutigen Freitag eindeutig DER Hingucker schlechthin. Dabei war die Konkurrenz groß, immerhin reiste auch Kronprinzessin Elisabeth von Belgien mit ihren Eltern, König Philippe und Königin Mathilde, an, um beim Thronwechsel dabei zu sein.

Von Mama Màxima gelernt
Doch während Elisabeth ein wenig mit ihren schwindelerregend hohen Stöckelschuhen zu kämpfen hatte, bewies Amalia, dass sie in Sachen Eleganz und Anmut längst von ihrer Mama, Königin Màxima, gelernt hat.

Kronprinzessin Amalia und Kronprinzessin Elisabeth sorgten beim Thronwechsel in Luxemburg für ...
Kronprinzessin Amalia und Kronprinzessin Elisabeth sorgten beim Thronwechsel in Luxemburg für Blitzlichtgewitter.(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)

Mit einem strahlenden Lächeln und selbstbewussten Schrittes meisterte sie den Gang über den roten Teppich und später am Tag den Auftritt am Balkon neben dem frisch vereidigten, neuen Großherzog von Luxemburg. 

Hollywood-reifer Look
Aber nicht nur der Auftritt der 21-Jährigen war Hollywood-reif, sondern auch ihr Look. Amalia hatte sich für einen monochromen Look in angesagtem Burgunderrot entschieden. Den Cape-Mantel, den sie bei der Ankunft trug, legte sie später ab.

Amalia wurde in Luxemburg unter Jubel begrüßt. Kein Wunder, bei diesem Hollywood-reifen ...
Amalia wurde in Luxemburg unter Jubel begrüßt. Kein Wunder, bei diesem Hollywood-reifen Auftritt!(Bild: Viennareport)
Die Kronprinzessin hatte sich für einen monochromen Look entschieden.
Die Kronprinzessin hatte sich für einen monochromen Look entschieden.(Bild: EPA/OLIVIER HOSLET)
Und trug dazu ein zartes Make-up sowie glamouröse Locken.
Und trug dazu ein zartes Make-up sowie glamouröse Locken.(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)

Darunter zum Vorschein kam ein figurbetontes, wadenlanges Kleid mit breiten Schulterpolstern, in dem sich die Thronfolgerin sichtlich wohlfühlte. Kein Wunder, stand ihr das Dress doch einfach fabelhaft!

High Heels und eine Clutch, die beide farblich auf den restlichen Look abgestimmt waren, rundeten das Outfit ab. 

Amalia legte in Luxemburg einen strahlenden Auftritt hin.
Amalia legte in Luxemburg einen strahlenden Auftritt hin.(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)
Unter dem Cape trug die 21-Jährige ein Kleid mit breiten Schulterpolstern.
Unter dem Cape trug die 21-Jährige ein Kleid mit breiten Schulterpolstern.(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)
Auch am Balkon bewies Amalia, dass sie längst in ihrer royalen Rolle angekommen ist!
Auch am Balkon bewies Amalia, dass sie längst in ihrer royalen Rolle angekommen ist!(Bild: AP/Omar Havana)

Mähne wie Prinzessin Kate
Und auch das zarte Make-up ließ Amalia an diesem Tag strahlen. Ihre blonde Mähne trug die Kronprinzessin zudem in lässigen Wellen à là Prinzessin Kate gestylt, die dem edlen Style zudem ein wenig die Strenge nahmen.

Kronprinzessin Amalia ist die älteste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Màxima und wird somit einmal in den Niederlanden den Thron besteigen. In dieser Woche startete die 21-Jährige ihre Ausbildung zum Militär – ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Krone. Sie hat zwei jüngere Schwestern: Prinzessin Alexia (20) und Prinzessin Ariane (18).

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
