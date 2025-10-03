Kronprinzessin Amalia sah aus wie Hollywoodstar!

Beim Thronwechsel in Luxemburg legte Amalia einen glanzvollen Auftritt hin. Kein Wunder, dass die niederländische Kronprinzessin vor dem Parlament unter großem Jubel wie ein Hollywoodstar empfangen wurde.
Was für ein Look, was für eine Ausstrahlung! Kronprinzessin Amalia war bei den Feierlichkeiten in Luxemburg am heutigen Freitag eindeutig DER Hingucker schlechthin. Dabei war die Konkurrenz groß, immerhin reiste auch Kronprinzessin Elisabeth von Belgien mit ihren Eltern, König Philippe und Königin Mathilde, an, um beim Thronwechsel dabei zu sein.
Von Mama Màxima gelernt
Doch während Elisabeth ein wenig mit ihren schwindelerregend hohen Stöckelschuhen zu kämpfen hatte, bewies Amalia, dass sie in Sachen Eleganz und Anmut längst von ihrer Mama, Königin Màxima, gelernt hat.
Mit einem strahlenden Lächeln und selbstbewussten Schrittes meisterte sie den Gang über den roten Teppich und später am Tag den Auftritt am Balkon neben dem frisch vereidigten, neuen Großherzog von Luxemburg.
Hollywood-reifer Look
Aber nicht nur der Auftritt der 21-Jährigen war Hollywood-reif, sondern auch ihr Look. Amalia hatte sich für einen monochromen Look in angesagtem Burgunderrot entschieden. Den Cape-Mantel, den sie bei der Ankunft trug, legte sie später ab.
Darunter zum Vorschein kam ein figurbetontes, wadenlanges Kleid mit breiten Schulterpolstern, in dem sich die Thronfolgerin sichtlich wohlfühlte. Kein Wunder, stand ihr das Dress doch einfach fabelhaft!
High Heels und eine Clutch, die beide farblich auf den restlichen Look abgestimmt waren, rundeten das Outfit ab.
Mähne wie Prinzessin Kate
Und auch das zarte Make-up ließ Amalia an diesem Tag strahlen. Ihre blonde Mähne trug die Kronprinzessin zudem in lässigen Wellen à là Prinzessin Kate gestylt, die dem edlen Style zudem ein wenig die Strenge nahmen.
Kronprinzessin Amalia ist die älteste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Màxima und wird somit einmal in den Niederlanden den Thron besteigen. In dieser Woche startete die 21-Jährige ihre Ausbildung zum Militär – ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Krone. Sie hat zwei jüngere Schwestern: Prinzessin Alexia (20) und Prinzessin Ariane (18).
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.