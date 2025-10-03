Kronprinzessin Amalia sah aus wie Hollywoodstar!

Was für ein Look, was für eine Ausstrahlung! Kronprinzessin Amalia war bei den Feierlichkeiten in Luxemburg am heutigen Freitag eindeutig DER Hingucker schlechthin. Dabei war die Konkurrenz groß, immerhin reiste auch Kronprinzessin Elisabeth von Belgien mit ihren Eltern, König Philippe und Königin Mathilde, an, um beim Thronwechsel dabei zu sein.