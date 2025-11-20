„Wie Messi“: Wikinger-Coach feiert ÖFB und Haaland

Norwegen hat es wie Österreich gemacht! Erste WM-Quali seit 1998 geglückt, die Skandinavier sind nach dem finalen 4:1 in Italien in Ekstase. Der „Krone“ erklärt der Vater des Erfolgs das Wunder Erling Haaland und zollt dem ÖFB-Team Respekt ...
Das Interview mit Wikinger-Coach Stale Solbakken!
Einfache Frage, wie geht es Ihnen jetzt nach diesem historischen Triumph? Sie haben Italien 4:1 auswärts lächerlich gemacht und Ihr Heimatland seit 1998 wieder zu einem Großereignis im Fußball geführt.
Solbakken: Ich bin einfach erleichtert und glücklich. Es ist das erste Mal seit 1998 und da war ich damals ja selbst als Spieler dabei, dass sich Norwegen für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Ich freue mich für das ganze Land, das sich jetzt im Fußballfieber befindet. Hoffentlich können wir das auch im Sommer fortsetzen.
Stale Solbakken sieht Haaland auf Level von Messi und Cristiano
War auf ihrem Weg die 1:5-Niederlage in der Nations League gegen Österreich in Linz im Oktober 2024 ein Schlüsselmoment zu dem weiteren Erfolg?
Nicht wirklich, denn es stand ja 1:1 noch zur Halbzeit. Dann kamen halt 15 Minuten, in denen einfach alles schieflief. Einen Monat zuvor hatten wir Österreich übrigens zu Hause 2:1 besiegt und unseren Freund Novakovic mit Slowenien genauso 3:0. Natürlich bringt ein 1:5 viel Lärm, aber wir waren auch da schon auf dem richtigen Weg, finde ich. Und alle diese Spiele haben wir ja ohne Martin Odegaard machen müssen, der damals verletzt war. Wir haben einfach damals kühlen Kopf bewahren müssen und das haben wir getan. Das ist nicht der Job von Journalisten, aber der von uns als Trainern und Spielern.
Wie können Sie jetzt die Erwartung dämpfen? Jeder weiß, dass Norwegen eine unglaublich hohe individuelle Qualität in der Mannschaft hat?
Es überwiegt zunächst einmal das Vergnügen, dass wir wieder zu den besten Teams der Welt gehören. Natürlich werden die Erwartungen steigen, je näher es an den Sommer kommt, aber wir müssen das dann mit Selbstvertrauen und Lockerheit angehen. Warten wir mal ab, was die Auslosung am 5. Dezember bringt. Für uns ist alles möglich.
Österreich kann an einem guten Tag jede Mannschaft der Welt schlagen.
Stale Solbakken
Sie könnten über Erling Haaland jeden Tag stundenlang Antworten geben. Pep Guardiola, sein Coach bei ManCity, sagte neulich, er sei jetzt mit Il Grande, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo auf einem Level. Man müsste sich nur die Zahlen anschauen. Stimmen sie ihm jetzt zu?
Es sind verschiedene Spieler. Erling ist anders als die beiden. Aber wenn man das Alter sieht und die Zahlen, ist es nur fair, das zu vergleichen, ja. Erling ist erst 25. Messi liefert diese Zahlen seit 15 Jahren und Erling jetzt seit fünf Jahren. Ich finde, es ist nur gerecht zu sagen: Erling ist der beste Mittelstürmer, den es auf der Welt gibt! Er ist die gefährlichste Nummer neun da draußen. Das darf ich auch als Norweger sagen ...
Wir haben über Österreich schon kurz gesprochen. Genau wie Norwegen hat die Mannschaft von Ralle Rangnick es geschafft, sich das erste Mal seit 1998 wieder zu qualifizieren. Sind Sie davon überrascht?
Ich bin überhaupt nicht überrascht. Sie haben einen sehr guten Trainer mit Ralf Rangnick und ein sehr gutes Team. Was man über Österreich sagen kann, ist; das ist eine sehr hart an sich arbeitende Mannschaft, sie hat eine tolle Organisation auf dem Feld, da läuft jeder für jeden. Das hat man auch schon bei der EM in Deutschland gesehen. Ich finde, Österreich kann an einem guten Tag jede Mannschaft der Welt schlagen.
Und Deutschland? Sie haben ja auch beim 1. FC Köln in der deutschen Bundesliga gearbeitet.
Solbakken: Deutschland gehört zu den Top-Teams, das hat man auch bei der Europameisterschaft gesehen. Wenn Jamal Musiala zurückkommt und mit Flo Wirtz harmoniert und Kai Havertz zurückkommt, wird man wieder eine sehr gute Rolle spielen, auch weil man wieder eine Nummer neun hat, Nick Woltemade von Newcastle. Deutschland wird wieder zu den Favoriten zählen. Sie haben auch einen sehr guten Trainer mit Julian Nagelsmann. Ich rechne besonders auf Musiala, denn er gehört für mich zu den besten Mittelfeldspielern Europas, Wirtz wird stärker zurückkommen. Die Offensive ist bärenstark.
Hat Sie das Scheitern/das Kapitel in Köln 2012 zu einem besseren Trainer gemacht?
Ich denke ja. Im Rückblick war es so, dass, als ich nach Köln kam, es dort überhaupt keine Führung gab. Wolfgang Overath war auf einmal zurückgetreten als Präsident. Es war total chaotisch hinter den Kulissen. Jeder weiß, dass Volker Finke und ich auch nicht die besten Freunde von Tag eins an waren. Es war sehr schwierig zu arbeiten. Es war das letzte Jahr von Horstmann. Es war das letzte Jahr von Podolski. Novakovic war die ganze Zeit gefühlt verletzt. Das Jahr vorher hatte er immerhin 16 Tore gemacht. Pedro Geromel war auch oft verletzt.
Es gab zu viel Lärm intern, der nichts mit Fußball an sich zu tun hatte, aber eine lange Zeit ging es gut, bis sich Podolski dann bei einem Hallenturnier verletzte. Er war bis dahin der beste Spieler der Bundesliga. Übrigens hat er mir vor wenigen Monaten eine sehr, sehr nette Nachricht geschrieben, als wir in der Nations League Erfolg hatten. Ich habe die Bundesliga genossen. Ich habe die Stadt sehr genossen. Ich mochte die Leute dort sehr, meine Frau und ich kommen von Zeit zu Zeit immer mal wieder gerne nach Köln auf Besuch.
Danke Majstore.
