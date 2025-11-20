„Wie Messi“: Wikinger-Coach feiert ÖFB und Haaland

War auf ihrem Weg die 1:5-Niederlage in der Nations League gegen Österreich in Linz im Oktober 2024 ein Schlüsselmoment zu dem weiteren Erfolg?

Nicht wirklich, denn es stand ja 1:1 noch zur Halbzeit. Dann kamen halt 15 Minuten, in denen einfach alles schieflief. Einen Monat zuvor hatten wir Österreich übrigens zu Hause 2:1 besiegt und unseren Freund Novakovic mit Slowenien genauso 3:0. Natürlich bringt ein 1:5 viel Lärm, aber wir waren auch da schon auf dem richtigen Weg, finde ich. Und alle diese Spiele haben wir ja ohne Martin Odegaard machen müssen, der damals verletzt war. Wir haben einfach damals kühlen Kopf bewahren müssen und das haben wir getan. Das ist nicht der Job von Journalisten, aber der von uns als Trainern und Spielern.