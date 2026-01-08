Liensberger postet ihre „ersten Schritte …“

„Meine ersten Schritte…“, schreibt Liensberger neben einigen Fotos und einem Video, das sie beim Gehen vor der Klinik zeigt. „Neben vielen kleinen Schritten, die ich die letzten Tage durchlaufen bin (erstmals auf beiden Beinen stehen, duschen, Stiegen laufen) fühlt es sich wie ein erster großer Schritt an, nun wieder nach Hause zu dürfen“, lässt sie weiter wissen und bedankt sich bei all jenen, die ihr auf dem Weg zurück zur Seite gestanden sind.