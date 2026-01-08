Vorteilswelt
Video nach Knie-OP

Liensberger postet ihre „ersten Schritte …“

Ski Alpin
08.01.2026 17:46
Katharina Liensberger
Katharina Liensberger(Bild: Krone KREATIV/Instagram (Liensberger))

Skirennläuferin Katharina Liensberger ist nach ihrem schweren Sturz in St. Michael/Lungau und anschließender Knie-OP wieder auf den Beinen. Mit  einem Instagram-Posting gibt die 28-jährige Vorarlbergerin ein Gesundheitsupdate.  

„Meine ersten Schritte…“, schreibt Liensberger neben einigen Fotos und einem Video, das sie beim Gehen vor der Klinik zeigt. „Neben vielen kleinen Schritten, die ich die letzten Tage durchlaufen bin (erstmals auf beiden Beinen stehen, duschen, Stiegen laufen) fühlt es sich wie ein erster großer Schritt an, nun wieder nach Hause zu dürfen“, lässt sie weiter wissen und bedankt sich bei all jenen, die ihr auf dem Weg zurück zur Seite gestanden sind. 

„Believe. Fly. Achieve“
„Mein Motto: Believe. Fly. Achieve bleibt dasselbe. Ich glaube daran, dass mich diese Situation stärker macht. Ich gebe mich dem Heilungsprozess voll und ganz hin. Und ich nutze jeden Tag als Chance meinem Körper eine noch bessere Genesung zu ermöglichen.“, so Liensberger abschließend.

Katharina Liensberger
Olympia-Traum geplatzt
Liensberger nach Sturz: „Wir sind alle Mutige“
03.01.2026
Krone Plus Logo
Medaillen & Punkte
Der Liensberger-Ausfall schmerzt gleich mehrfach
03.01.2026
OP gut verlaufen
Liensberger schwer verletzt: Neue Details zu Sturz
03.01.2026

Liensberger hatte sich vergangenen Freitag in St. Michael/Lungau bei einer Riesentorlauf-Einheit in Vorbereitung auf den Weltcup in Kranjska Gora bei einem Sturz schwere Verletzungen im rechten Knie zugezogen. In der Klinik Hochrum bei Innsbruck wurden eine Fraktur des Schienbeinkopfs, ein Meniskus- und ein Innenbandriss diagnostiziert. Die Saison ist für die 28-Jährige vorbei.

