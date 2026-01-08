KTM-Fahrer Daniel Sanders holt sich Führung zurück

KTM-Fahrer Daniel Sanders hat sich bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien die Führung in der Motorrad-Wertung zurückgeholt. Der Australier kam am Donnerstag auf der fünften Etappe über 356 km als Dritter ins Ziel und löste den spanischen Honda-Fahrer Tosha Schareina auf Platz eins ab.