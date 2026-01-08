KTM-Fahrer Daniel Sanders holt sich Führung zurück

KTM-Fahrer Daniel Sanders hat sich bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien die Führung in der Motorrad-Wertung zurückgeholt. Der Australier kam am Donnerstag auf der fünften Etappe über 356 km als Dritter ins Ziel und löste den spanischen Honda-Fahrer Tosha Schareina auf Platz eins ab.
Tagesschnellster war sein argentinischer Markenkollege Luciano Benavides, der sich gesamt auf Rang drei (+5:55 Min.) verbesserte. Zweiter ist der US-Amerikaner Ricky Brabec (+2:02/Honda).
Bei den Autos verteidigte der Südafrikaner Henk Lategan im Toyota mit Tagesrang 16 seine Gesamtführung erfolgreich. Der Etappensieg ging an den US-Amerikaner Mitch Guthrie (Ford). Der unter dem Namen Mark Mustermann antretende Red-Bull-Milliardär Mark Mateschitz hatte als Tages-51. 31:30 Minuten Rückstand, er liegt in der Gesamtwertung auf Platz 45.
