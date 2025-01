Neujahrsvorsätze durchziehen: Trainer verrät Tipps

Welche Punkte bzgl. Ernährung muss ich beachten, um fit und gesund zu werden?

Die beste und gesündeste Ernährung ist eine ausgewogene Ernährung! Das hört sich zwar nicht so cool an wie Low Carb, Low Fat, Intermittent Fasting, etc., bewährt sich aber seit Jahrzehnten. Das heißt: Komplexe Kohlehydrate konsumieren mit hohem Gehalt an Ballaststoffen (Tipp: Zu schnell Ballaststoffe erhöhen kann Bauchschmerzen verursachen, darum langsam erhöhen!), proteinreiche Lebensmittel auf den Speiseplan setzen (wie Fleisch, Ei, Hülsenfrüchte, Tofu, Skyr Joghurt, Cottage Cheese, Topfen etc.), täglich viel Gemüse und etwas Obst konsumieren, auf gesunde Fette – wie Olivenöl – setzen und ausreichend Wasser trinken. Softdrinks und Zucker hingegen braucht kein Körper zum Überleben, daher diese lediglich als sporadischen Genussfaktor einbauen. Wichtig: Die einzig sinnvolle Ernährung ist eine, die wir unser Leben lang durchhalten können. Es bringt nichts, die Ernährung rigoros umzustellen, nur um ein paar Kilos zu verlieren – nur, um nach wenigen Wochen wieder von vorn zu beginnen. So ist Frustration vorgeplant. Wenn Low Carb für Sie ein Lebensstil und einfach durchzuhalten ist, dann ist kohlenhydratarme Ernährung perfekt für Sie. Halten Sie diese nur durch, um fünf Kilo zu verlieren, sind dabei aber todunglücklich, dann werden Sie diese Ernährung auch nicht durchziehen können.