Lainer: „Hätten auch im Wald laufen gehen können!“

Letsch: „Zweite Halbzeit einfach schlecht“

„Meine Stimmung war nach der ersten Halbzeit ganz gut. Wir waren aktiv, haben agiert, gut gespielt und hätten mindestens mit einem 0:0, eher einer Führung in die Pause gehen müssen. Die zweite Halbzeit war einfach schlecht, wir sind da nur hinterhergelaufen. Unter dem Strich steht ein 0:5. Das ist bei weitem nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft haben“, resümierte Letsch im ServusTV-Interview. Verärgert war auch der zur Pause eingetauschte Außenverteidiger Stefan Lainer, der sagte: „Statt der zweiten Halbzeit hätten wir auch in den Wald laufen gehen können.“