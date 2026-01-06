Vorteilswelt
Pleite gegen Bayern

Lainer: „Hätten auch im Wald laufen gehen können!“

Bundesliga
06.01.2026 22:39
Gegen Bayern München konnten die Salzburger in der zweiten Halbzeit nicht überzeugen.
Gegen Bayern München konnten die Salzburger in der zweiten Halbzeit nicht überzeugen.(Bild: GEPA)

Bayern München ist für Red Bull Salzburg einmal mehr eine Nummer zu groß gewesen. In einer Neuauflage des Testduells am Dreikönigstag setzte es für Österreichs Vizemeister am Dienstag vor 29.090 Zuschauern in Wals-Siezenheim eine 0:5-Niederlage. Bullen-Routinier Stefan Lainer zog nach der Partie ein ernüchterndes Fazit. 

0 Kommentare

Immerhin verkauften sich die Schützlinge von Coach Thomas Letsch etwas besser als bei der 0:6-Schlappe vor exakt einem Jahr. Es war der vierte Wintertest der beiden Teams, 2014 (3:0) und 2023 (4:4) war Salzburg ungeschlagen geblieben.

Thomas Letsch
Thomas Letsch(Bild: GEPA)

Vor der Pause wäre für die Salzburger mehr drinnen gewesen, da fehlte aber wie öfter in dieser Saison die Effizienz. Die Münchner gingen durch Hiroki Ito (44.), dessen Volleyschuss von Jannik Schuster unhaltbar abgefälscht wurde, in Führung. Danach drückte der eingewechselte 17-jährige Lennart Karl der Partie mit einem Doppelpack (71., 87.) seinen Stempel auf. Auch Felipe Chavez (75.) und Tom Bischof (92.) trafen. Für den deutschen Rekordmeister war es eine gelungene Generalprobe vor dem Ligastart am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg. Die Salzburger reisen am Donnerstag ins Türkei-Trainingslager.

Letsch: „Zweite Halbzeit einfach schlecht“
„Meine Stimmung war nach der ersten Halbzeit ganz gut. Wir waren aktiv, haben agiert, gut gespielt und hätten mindestens mit einem 0:0, eher einer Führung in die Pause gehen müssen. Die zweite Halbzeit war einfach schlecht, wir sind da nur hinterhergelaufen. Unter dem Strich steht ein 0:5. Das ist bei weitem nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft haben“, resümierte Letsch im ServusTV-Interview. Verärgert war auch der zur Pause eingetauschte Außenverteidiger Stefan Lainer, der sagte: „Statt der zweiten Halbzeit hätten wir auch in den Wald laufen gehen können.“

Lesen Sie auch:
Konrad Laimer und Co. hatten das Spiel gegen Salzburg unter Kontrolle.
Im Testspiel-Kracher
Bayern München schlägt Red Bull Salzburg deutlich
06.01.2026

Die Münchner gaben in der ersten halben Stunde den Ton an, ohne wirklich zwingend zu werden, Alexander Schlager musste sich da nur bei einem Schuss von Michael Olise auszeichnen (19.). Die Gastgeber wurden danach mutiger und hätten sich in einer starken Viertelstunde die Führung verdient. Bayern-Goalie Jonas Urbig hielt einen Schuss von Sota Kitano (32.). Eine Minute später wurde ein Abschluss des Japaners geblockt, beim Nachschuss von Edmund Baidoo konnte David Daiber vor der Linie klären. Kitano traf auch noch das Außennetz (39.).

Rückstand in bester Salzburg-Phase
Ausgerechnet in ihrer besten Phase gerieten die „Bullen“ in Rückstand. Nach Schlagers Fußabwehr bei einem Schuss des sonst farblosen Starstürmers Harry Kane kam der Ball über Umwege zu Ito, dem bei seinem Schuss das Glück zur Seite stand. Zur Pause tauschten beide Teams größtenteils das Personal, so kam bei den Münchnern auch Stammrechtsverteidiger Konrad Laimer zum Einsatz. Vor ihm durfte sich Karl am Flügel beweisen, der das Spiel der Gäste belebte. Christian Zawieschitzky konnte sich gegen Luis Diaz (49.), Karl (58.) und Serge Gnabry (64.) noch auszeichnen. Zudem schoss Laimer drüber (62.).

In den letzten 20 Minuten ging es aber Schlag auf Schlag, war die Salzburg-Abwehr richtig überfordert. Karl traf mit dem Fuß und als nur 1,68 Meter großer Akteur auch mit dem Kopf. Dazwischen hatte der Jungstar den Treffer von Chavez mit einer Hereingabe eingeleitet. Bischof sorgte mit einem Volleytor für den Endstand. Salzburgs einzig nennenswerte Aktion in Hälfte zwei war ein Lattenfreistoß von Kerim Alajbegovic (77.). Die Hoffnung von Letsch auf eine deutliche Steigerung gegenüber 2025 blieb somit unerfüllt. Sein Team hat bis zum Pflichtspielstart noch Zeit, am 22. Jänner geht es in der Europa League gegen den FC Basel.

