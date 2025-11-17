Wieder Alarm im Louvre: Ausstellung wurde gesperrt

Louvre kommt nicht zur Ruhe

Erst vor rund einem Monat sorgte der Louvre für Schlagzeilen, als Diebe Schmuckstücke im Wert von etwa 88 Millionen Euro stahlen. Der Vorfall hatte die Sicherheitsdebatte über das Museum erneut entfacht. Mehrere Tatverdächtige wurden festgenommen, die Beute ist jedoch weiterhin verschwunden.