Einbrecher feierten wilde Party in Wiener Palais

Kriminelle feierten „Silvestersause der anderen Art“ in Prunkgebäude am Wiener Alsergrund: Goldverzierungen und Kaiser-Gemälde verschwunden, jetzt ermittelt die Polizei!
Laut aktuellen Informationen haben dreiste Einbrecher ein heimisches Prunkgebäude nicht nur ausgeraubt, sondern gleich zur Party-Location umfunktioniert. Schauplatz des Skandals: das historische Palais Festetics, einst ein illustres Zentrum der Monarchie.
Die Täter verschafften sich zu Silvester offenbar unbemerkt Zutritt zum eigentlich leerstehenden Anwesen am Alsergrund – und ließen es danach ordentlich krachen. Statt schnell Beute zu machen und zu verschwinden, feierten die Eindringlinge eine illegale Party. Die Bar wurde regelrecht geplündert, Flaschen geleert, Stühle und Hocker zerstört. Überall Spuren von Verwüstung.
Hammer und Sichel: Spuren führen in „linkes“ Milieu
Doch damit nicht genug: Laut „Heute“ wurden Wände mit kommunistischen Graffiti beschmiert, Inventar beschädigt und sogar wertvolle Goldverzierungen aus dem 19. Jahrhundert gestohlen. Teilweise sollen die Täter mit Hammer und Schraubenzieher vorgegangen sein, um an die edlen Dekorelemente zu kommen. Weiters soll auch ein sündhaft teures Kaiser-Gemälde verschwunden sein.
Der angerichtete Schaden dürfte jedenfalls enorm sein. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Einbruchs, Diebstahls und massiver Sachbeschädigung. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine – sie konnten (noch) unerkannt entkommen.
