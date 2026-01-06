Einbrecher feierten wilde Party in Wiener Palais

Hammer und Sichel: Spuren führen in „linkes“ Milieu

Doch damit nicht genug: Laut „Heute“ wurden Wände mit kommunistischen Graffiti beschmiert, Inventar beschädigt und sogar wertvolle Goldverzierungen aus dem 19. Jahrhundert gestohlen. Teilweise sollen die Täter mit Hammer und Schraubenzieher vorgegangen sein, um an die edlen Dekorelemente zu kommen. Weiters soll auch ein sündhaft teures Kaiser-Gemälde verschwunden sein.