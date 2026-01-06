ÖHB-Männer kassieren Niederlage gegen Tschechien

Ein erstmaliges Plus konnten sich die Hausherren dann nach dem Seitenwechsel erarbeiten, auch der Rückraum strahlte nun mehr Gefahr aus. In der 42. Minute lag man sogar mit drei Toren voran (21:18). Danach fehlte der ÖHB-Auswahl aber die Cleverness, um den Vorsprung ins Ziel zu bringen. Die Tschechen kamen zu vielen schnellen, relativ einfachen Toren, glichen mit einem 3:0-Lauf zum 21:21 aus (45.) und gingen gegen Ende sogar mit drei Treffern in Front (25:28/54.). Österreichs finaler Aufholjagd war kein Erfolg mehr beschieden. Im 20. Spiel musste man die 15. Niederlage (bei 5 Siegen) gegen Tschechien hinnehmen.