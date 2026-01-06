Vorteilswelt
Nach Saudi-Arabien

Real reist ohne Mbappe und mit Alaba zum Supercup

Fußball International
06.01.2026 21:18
David Alaba reist mit Real Madrid nach Saudi-Arabien.
David Alaba reist mit Real Madrid nach Saudi-Arabien.

Real Madrid muss auch im spanischen Fußball-Supercup auf Kylian Mbappe verzichten. Mit dabei ist unterdessen ÖFB-Legionär David Alaba.

Der französische Stürmerstar erholt sich aktuell von einer Knieverletzung und macht deshalb die Reise nach Saudi-Arabien nicht mit. Sehr wohl im Flieger dabei ist ÖFB-Star David Alaba, der aber seit 19. Oktober 2025 kein Pflichtspiel mehr bestritten hat und in den Planungen von Trainer Xabi Alonso kaum eine Rolle spielt. Die „Königlichen“ treffen am Donnerstag im Semifinale auf Atletico Madrid.

Bereits am Mittwoch matchen sich ebenfalls in Jeddah der FC Barcelona und Athletic Bilbao. Das Endspiel geht am Sonntag über die Bühne. Vergangenes Jahr zog Real im Finale gegen Barca mit 2:5 den Kürzeren.

