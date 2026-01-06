Real reist ohne Mbappe und mit Alaba zum Supercup

Der französische Stürmerstar erholt sich aktuell von einer Knieverletzung und macht deshalb die Reise nach Saudi-Arabien nicht mit. Sehr wohl im Flieger dabei ist ÖFB-Star David Alaba, der aber seit 19. Oktober 2025 kein Pflichtspiel mehr bestritten hat und in den Planungen von Trainer Xabi Alonso kaum eine Rolle spielt. Die „Königlichen“ treffen am Donnerstag im Semifinale auf Atletico Madrid.