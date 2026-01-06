Vorteilswelt
Wintereinbruch

Auf den steirischen Straßen krachte es in Serie

Steiermark
06.01.2026 20:42
Gersdorf: Auf glatter Straße krachte ein Auto in ein Brückengeländer.
Gersdorf: Auf glatter Straße krachte ein Auto in ein Brückengeländer.(Bild: FF Gersdorf an der Feistritz)

Der erneute Wintereinbruch in der Steiermark führte zu einer Serie an Unfällen mit mehr als einem Dutzend Verletzten. Dazu kamen viele kleinere Crashs quer durch das Land. Die Feuerwehren waren voll gefordert. 

Dieser Überblick hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, er lässt aber erahnen, wie viele Unfälle sich in den vergangenen beiden Tagen ereignet haben. Besonders stark gefordert waren die Einsatzkräfte wegen des am Montag einsetzenden Schneefalls. In Gschmaier, einem Ortsteil der oststeirischen Gemeinde Gersdorf an der Feistritz, krachte am Nachmittag ein Auto in einer S-Kurve ins Geländer der Brücke. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. 

Bereits in der Früh musste die Feuerwehr Donnersbach zu einem Unfall auf der B75 ausrücken. Das E-Call-System eines Autos hatte Alarm ausgelöst. Entgegen der Erstmeldung war keine Person eingeklemmt, die vier Personen im Unfallfahrzeug blieben unverletzt. 

Paketzusteller rutschte in den Wald
Gleich zweimal rückte am Montag die Feuerwehr Vorau aus: Am Nachmittag rutschte im Ortsteil Riegersberg ein Paketzusteller im äußerst unwegsamen Gelände vom Weg ab und einen Hang im Wald hinab. Am Abend landete in Vorholz – bei laut Feuerwehr „tief winterlichen Fahrverhältnissen“ – ein Auto in einem Graben. 

Im tief verschneiten Vornholz rutschte ein Auto in den Graben.
Im tief verschneiten Vornholz rutschte ein Auto in den Graben.(Bild: FF Vorau)

Kurioser Einsatz in Schladming: Ein herrenloser Pkw wurde am Montag bei einem Lokal im Planaistadion, abseits der Straße, entdeckt, vom Lenker fehlte jede Spur. Nachdem die Polizei grünes Licht gegeben hatte, konnte die Feuerwehr das Auto mit einer Seilwinde auf den Parkplatz ziehen.

Das herrenlose Auto beim Planaistadion in Schladming.
Das herrenlose Auto beim Planaistadion in Schladming.(Bild: FF Schladming)

Schneeräumfahrzeug gerettet
In Werndorf drohte Montagabend ein Schneeräumfahrzeug in einen Graben zu stürzen. „Dank des raschen und koordinierten Einsatzes unserer Kräfte konnte es mithilfe des Tanklöschfahrzeugs gesichert und kontrolliert geborgen werden. Während der Bergungsarbeiten musste die B67 aus Sicherheitsgründen zeitweise vollständig gesperrt werden“, heißt es von der Feuerwehr.

Dichter Schneefall Montagabend auch in Werndorf.
Dichter Schneefall Montagabend auch in Werndorf.(Bild: FF Werndorf)

Mutter und Kind verletzt
Am Feiertag ging die Serie weiter: Auf der Schnellstraße S35 bei Bruck krachte in der Früh ein Auto gegen die Leitschiene und blieb auf der Überholspur liegen. Eine Mutter und ihr Kind wurden verletzt, das Rote Kreuz übernahm die Versorgung. Genauere Details zu den Opfern fehlen noch.

Auf der S35 bei Bruck krachte es heftig.
Auf der S35 bei Bruck krachte es heftig.(Bild: FF Bruck an der Mur)

Gegen 14 Uhr rutschte dann in Mühldorf bei Feldbach ein Lastwagen von der B66 und landete seitlich im Graben. Laut Feuerwehr konnte aber rasch Entwarnung gegeben werden. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. 

Spektakulärer Unfall bei Feldbach – zum Glück ohne Verletzte.
Spektakulärer Unfall bei Feldbach – zum Glück ohne Verletzte.(Bild: FF Feldbach)

Die steirischen Feuerwehren meldeten zahlreiche weitere Einsätze, von Strallegg bis Landscha. Ein herzliches Danke an alle Einsatzkräfte!

