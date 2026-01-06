Auf den steirischen Straßen krachte es in Serie

Dieser Überblick hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, er lässt aber erahnen, wie viele Unfälle sich in den vergangenen beiden Tagen ereignet haben. Besonders stark gefordert waren die Einsatzkräfte wegen des am Montag einsetzenden Schneefalls. In Gschmaier, einem Ortsteil der oststeirischen Gemeinde Gersdorf an der Feistritz, krachte am Nachmittag ein Auto in einer S-Kurve ins Geländer der Brücke. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.