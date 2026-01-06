Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rekordflüge

Wingsuite-Held aus NÖ feiert Sportgeschichte

Österreich
06.01.2026 22:00
Premiere in Spanien: Loibl flog durch den Felsbogen
Premiere in Spanien: Loibl flog durch den Felsbogen(Bild: Lukas Loibl)

Er hat spanische Luftsportgeschichte geschrieben: Lukas Loibl (26) aus Niederösterreich. Bereits im Jahr 2024 konnte er polarisieren und für Staunen sorgen – mit seinen aktuellen, waghalsigen Flügen hat er „historische Maßstäbe“ gesetzt, sagt er ...

0 Kommentare

Lukas Loibl spricht gerne von Inspirationen, von imposanten Lagen und historischen Bedeutungen. Bereits 2024 stellte der Extremsportler aus Niederösterreich einen Rekord auf, als er mit seinem Teamkollegen Filip Kubica durch ein Loch flog – Aiguille Percee in Frankreich. Das Duo hat Geschichte geschrieben. Wingsuit-Flieger Loibl freilich Blut geleckt. Am Adrenalin-Kick, der Show, der Publicity. Und so startete er jetzt die nächste waghalsige Aktion in Spanien

Der 26-Jährige suchte sich ein neues Loch – jenes von Castell des Castells im Wingsuit. Es ist ein natürlicher Felsbogen („Arch“), den er im Spezial-Stoffanzug passierte – „ein weltweit einzigartiger Wingsuit-Flug“, sagt Loibl, auf den kurz darauf der nächste spektakuläre Rekordflug folgen sollte.

Lukas Loibl ist Wingsuit-Pilot und braucht den Adrenalin-Kick.
Lukas Loibl ist Wingsuit-Pilot und braucht den Adrenalin-Kick.(Bild: Lukas Loibl)

Und zwar über dem ikonischen Castillo de Monteagudo in der Region Murcia. Mit mehr als 200 km/h flog der Niederösterreicher unter dem ausgestreckten Arm der Christusstatue vorbei.

„Beide Orte sind einzigartig und stellen völlig unterschiedliche technische Herausforderungen dar“, sagt Loibl stolz. „Solche Flüge sind nur durch jahrelange Erfahrung, intensives Training und absoluter Präzision möglich. Innerhalb von wenigen Tagen zwei Premieren zu realisieren, ist etwas ganz Besonderes.“ Ziel war es, das kulturelle Erbe Spaniens mit sportlicher Höchstleistung in den Fokus zu rücken. Und das ist gelungen.

Lesen Sie auch:
Der Monte Brento wurde einem Base-Jumper aus Wien zum Verhängnis. (Symbolbild)
Tragödie im Trentino!
Wiener Base-Jumper (44) tödlich verunglückt
05.01.2026

Tragödie um Base-Jumper
Während die Extrem-Challenge für Loibl positiv geendet hat, musste ein Spitzensportler aus Wien in Italien auf der Suche nach dem Adrenalin-Kick sterben. Ein Base-Jumper (44) verlor nach einem Sprung vom Berg Brento in Trentino die Kontrolle. Sein Begleiter filmte den Sprung – den letzten seines Freundes.

Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Sandra Pichler-Ramsauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
134.019 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
112.510 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
100.714 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Mehr Österreich
Rekordflüge
Wingsuite-Held aus NÖ feiert Sportgeschichte
Polizei ermittelt
Einbrecher feierten wilde Party in Wiener Palais
Wintereinbruch
Auf den steirischen Straßen krachte es in Serie
Lenkerin (75) verletzt
Nach Panne: Auto fuhr auf und überschlug sich
Krone Plus Logo
Es geht um Millionen
Sozialhilfe: Kosten für Gesundheit explodieren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf