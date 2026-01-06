Wingsuite-Held aus NÖ feiert Sportgeschichte

Lukas Loibl spricht gerne von Inspirationen, von imposanten Lagen und historischen Bedeutungen. Bereits 2024 stellte der Extremsportler aus Niederösterreich einen Rekord auf, als er mit seinem Teamkollegen Filip Kubica durch ein Loch flog – Aiguille Percee in Frankreich. Das Duo hat Geschichte geschrieben. Wingsuit-Flieger Loibl freilich Blut geleckt. Am Adrenalin-Kick, der Show, der Publicity. Und so startete er jetzt die nächste waghalsige Aktion in Spanien