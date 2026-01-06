Vorteilswelt
Mehrere Anfragen

ÖFB-Legionär verkündet Transfer-Entscheidung

Deutsche Bundesliga
06.01.2026 21:50
Kevin Stöger möchte sich für den WM-Kader empfehlen.
Kevin Stöger möchte sich für den WM-Kader empfehlen.(Bild: GEPA)

Viel wurde bei Mönchengladbach über einen Abschied von Kevin Stöger im Winter spekuliert. Nun stellt der ÖFB-Legionär aber selbst klar: „Ich bleibe bei Borussia!“ Auch wenn es dort bisher nicht nach Plan lief, glaubt der 32-Jährige an eine Wende und seine Chance, auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick von sich zu überzeugen.

Seit seinem Wechsel aus Bochum hat es für Kevin Stöger noch nicht mit dem Durchbruch bei Gladbach gereicht. Unter mehreren Trainern konnte er nicht die erhoffte Leistung abliefern – wenngleich seine Stärken immer wieder durchblitzten. Seinen Stammplatz hat der Österreicher mittlerweile verloren.

Deshalb und mit der WM vor der Brust, wurde über einen schnellen Abschied des Mittelfeldspielers spekuliert. Doch diesen Gerüchten schon Stöger gegenüber „Sportbild“ nun selbst einen Riegel vor. „Natürlich war ich mit meinen Einsatzzeiten und mit meinen Leistungen, für die es teils auch zu Recht Kritik gab, nicht zufrieden. Aber es ist für mich überhaupt kein Thema, einen Winterwechsel vorzunehmen.“

Motivation durch Rangnick
Es habe Anfragen gegeben, bestätigt der Kicker, aber für ihn sei „das Kapitel Gladbach noch lange nicht beendet.“ Deshalb möchte Stöger nun endlich den Durchbruch bei den Deutschen schaffen und sich damit auch für den WM-Kader empfehlen.

Ralf Rangnick
Ralf Rangnick(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

„Ich möchte hier wieder meine Bestleistung erreichen und mich damit Ralf Rangnick empfehlen“, zeigt sich der ÖFB-Legionär kämpferisch und verrät: „Er hat mir eine persönliche Nachricht geschrieben, die mich extrem positiv motiviert und mir zusätzlichen Mut gemacht hat. Ich weiß, dass ich im Nationalteam große Konkurrenz habe, für mich wäre es aber das Größte, mein Land bei der WM zu vertreten.“

