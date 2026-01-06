ÖFB-Legionär verkündet Transfer-Entscheidung

Deshalb und mit der WM vor der Brust, wurde über einen schnellen Abschied des Mittelfeldspielers spekuliert. Doch diesen Gerüchten schon Stöger gegenüber „Sportbild“ nun selbst einen Riegel vor. „Natürlich war ich mit meinen Einsatzzeiten und mit meinen Leistungen, für die es teils auch zu Recht Kritik gab, nicht zufrieden. Aber es ist für mich überhaupt kein Thema, einen Winterwechsel vorzunehmen.“