Verurteilte Pädophile stehen erneut vor Gericht

Drei Verhandlungstage

Teilweise sollen die Taten mit versteckten Kameras im Wohnhaus des Älteren aufgenommen worden sein. Während der 79-Jährige teilweise geständig ist, hatte der Jüngere bisher alles abgestritten. An drei Verhandlungstagen wird ein Schöffensenat darüber entscheiden müssen, wie die Strafen wegen schweren sexuellen Missbrauchs diesmal ausfallen sollen.