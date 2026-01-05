89-Jährige mit Rollator zweimal von Auto überrollt

Ein schlimmer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagvormittag in Oberösterreich. Als ein 83-Jähriger mit seinem Auto rückwärts aus der Garage fahren wollte, übersah er eine 89-jährige Fußgängerin. Er stieß die Linzerin nieder und überrollte sie zweimal.
Am Montag gegen 8.30 Uhr fuhr ein Linzer (83) mit seinem Auto rückwärts aus seiner Garage über den Gehsteig auf die Straße hinaus. Am Beifahrersitz befand sich seine Gattin. Der 83-Jährige übersah beim Rückwärtsfahren aber eine 89-jährige Fußgängerin, die gerade mit ihrem Rollator hinter dem Auto vorbeiging.
Zweimal überrollt
Der Autofahrer stieß die Fußgängerin nieder und überrollte sie im Rückwärtsgang. Danach wechselte er laut Polizei in den Vorwärtsgang und überrollte die 89-Jährige ein zweites Mal, wobei sie ein paar Meter mit dem Auto mitgeschleift wurde.
Schwer verletzt
Erst als eine Zeugin den Lenker auf den Unfall aufmerksam machte, stieg der 83-Jährige aus. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt und kam nach der Erstversorgung in den Schockraum des Unfallkrankenhauses nach Linz. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.
