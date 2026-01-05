89-Jährige mit Rollator zweimal von Auto überrollt

Am Montag gegen 8.30 Uhr fuhr ein Linzer (83) mit seinem Auto rückwärts aus seiner Garage über den Gehsteig auf die Straße hinaus. Am Beifahrersitz befand sich seine Gattin. Der 83-Jährige übersah beim Rückwärtsfahren aber eine 89-jährige Fußgängerin, die gerade mit ihrem Rollator hinter dem Auto vorbeiging.