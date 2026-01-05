Dealer (33) verletzte bei Flucht einen Polizisten

Polizist verletzt

Wenige Meter später wurde der Nigerianer aber eingeholt und musste letztlich zu Boden gebracht werden, da er sich vehement gegen die Polizisten wehrte. Bei der Festnahme wurde ein Beamter am Arm verletzt. Der mutmaßliche Drogendealer bestritt in der Einvernahme die Widerstandshandlungen und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Linz eingeliefert.