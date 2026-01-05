So kommt man mit der Rodel sicher im Tal an
Viele schwere Unfälle
Wiener wollte nach Wanderung am Grünberg über ehemalige Skipiste mit Rodel abfahren, übersah dabei querende Straße. Der Verletzte wurde mit einer Universaltrage bis zu einer befestigten Straße gebracht und der Rettung übergeben. Mit diesen Tipps kommt man sicher am Ziel an.
Mit Holzschlitten wollten zwei Freunde am frühen Samstagabend auf der ehemaligen Skipiste den Grünberg bei Gmunden hinabfahren. Zu dem Zeitpunkt (18 Uhr) war es bereits stockdunkel. Das führte offenbar auch dazu, dass einer der beiden – ein 28-jähriger Wiener – eine querende Straße übersah. Er hob wie bei einem Katapult mit der Rodel ab und schlug heftig auf der Piste auf. Der Mann erlitt schwere Wirbelverletzungen.
