Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Viele schwere Unfälle

So kommt man mit der Rodel sicher im Tal an

Oberösterreich
05.01.2026 08:00
Der Verletzte wurde von Helfern abtransportiert.
Der Verletzte wurde von Helfern abtransportiert.(Bild: Bergrettung Gmunden)

Wiener wollte nach Wanderung am Grünberg über ehemalige Skipiste mit Rodel abfahren, übersah dabei querende Straße. Der Verletzte wurde mit einer Universaltrage bis zu einer befestigten Straße gebracht und der Rettung übergeben. Mit diesen Tipps kommt man sicher am Ziel an.

0 Kommentare

Mit Holzschlitten wollten zwei Freunde am frühen Samstagabend auf der ehemaligen Skipiste den Grünberg bei Gmunden hinabfahren. Zu dem Zeitpunkt (18 Uhr) war es bereits stockdunkel. Das führte offenbar auch dazu, dass einer der beiden – ein 28-jähriger Wiener – eine querende Straße übersah. Er hob wie bei einem Katapult mit der Rodel ab und schlug heftig auf der Piste auf. Der Mann erlitt schwere Wirbelverletzungen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Halvor Egner Granerud war nach dem Springen in Innsbruck richtig sauer.
Nach Bergisel-Springen
Norweger stinksauer: „Ich habe diesen Ort so satt“
Nach dem großflächigen Stromausfall in Berlin herrscht am Sonntag weiter Chaos.
Chaos in Berlin
Blackout-Betroffene haben zu wenige Schlafplätze
In Hamburg steht ab Freitag ein 21-Jähriger vor Gericht, der Jugendliche zu selbstverletzendem ...
Prozess in Hamburg
Mann soll Jugendliche zum Suizid überredet haben
Die deutsche Polizei hat jetzt Fahndungsfotos von dem spektakulären Tresor-Einbruch ...
Millionen erbeutet
Tresor-Coup: Fahndungsfotos veröffentlicht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
283.012 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
226.031 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Das ist der Moment, in dem die Katastrophe begann
154.114 mal gelesen
Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana liegen jetzt erste Informationen zur ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Viele schwere Unfälle
So kommt man mit der Rodel sicher im Tal an
Krone Plus Logo
Neujahrsbaby im Visier
Verurteilungen und Haftstrafe nach Hasskommentaren
Krone Plus Logo
OÖ-Klubs starten
Das Wetter lässt nach der Pause nur den LASK kalt
„Krone“-Familie hilft
„Dass Benedikt überhaupt lebt, ist ein Wunder“
Kulturjahr 2026
Bauernaufstand, Blasmusik und Kunst-Aufreger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf