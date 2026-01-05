Welserin über WhatsApp bedroht: „Today you die“

Von 2019 bis Sommer 2025 sollen die Österreicherin und der Italiener mit kolumbianischen Wurzeln verheiratet gewesen sein, bekamen drei Kinder (3, 5, 7). Die Kommunikation erfolgte aufgrund der Sprachbarriere laut Staatsanwaltschaft auf Englisch. Auch die WhatsApp-Nachrichten, die der 38-Jährige am Samstag an seine Ex-Gattin geschickt haben soll, seien auf diese Sprache gewesen.