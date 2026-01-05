Welserin über WhatsApp bedroht: „Today you die“

Mehrfach soll ein 38-jähriger Italiener seine Ex-Gattin und die drei gemeinsamen Kinder (7, 5, 3) in Wels mit dem Umbringen bedroht haben. Die Frau erstattete am Samstag Anzeige bei der Polizei. Als die Beamten den Droher anhalten wollten, verhielt er sich ebenfalls nicht zimperlich.
Von 2019 bis Sommer 2025 sollen die Österreicherin und der Italiener mit kolumbianischen Wurzeln verheiratet gewesen sein, bekamen drei Kinder (3, 5, 7). Die Kommunikation erfolgte aufgrund der Sprachbarriere laut Staatsanwaltschaft auf Englisch. Auch die WhatsApp-Nachrichten, die der 38-Jährige am Samstag an seine Ex-Gattin geschickt haben soll, seien auf diese Sprache gewesen.
Widerstand bei Festnahme
Inhalt: „Today you die“ oder „You and this fucking kids will all die“. Die Dreifach-Mutter zeigte die Vorfälle bei der Polizei an, die den 38-Jährigen am Samstag in Wels anhalten wollte. Doch auch gegenüber den Beamten legte der Italiener ein äußerst aggressives Verhalten an den Tag.
Nicht geständig
Er ging mit geballten Fäusten auf die Polizisten los, drohte ihnen auf Spanisch mit dem Umbringen. Letztlich musste er auf den Boden gebracht werden und bekam Hand- und Fußfesseln angelegt. Bei der Einvernahme zeigte sich der Droher weder geständig noch einsichtig. Vielmehr hatte er eine „Ausrede“ für seinen Ausraster parat.
Ins Gefängnis eingeliefert
Er soll gegenüber einem Dolmetscher gemeint haben, dass die Polizisten nicht feinfühlig genug agiert hätten. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 38-Jährige in die Justizanstalt Wels eingeliefert.
