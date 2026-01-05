22-Jähriger raste mit seinem BMW über Autobahn

Welserin über WhatsApp bedroht: „Today you die“
Seinen Führerschein dürfte ein 22-Jähriger aus Attnang-Puchheim vermutlich für längere Zeit los sein. Er wurde von einer Zivilstreife auf der A1 bei Sipbachzell mit weit überhöhter Geschwindigkeit erwischt.
Sonntagvormittag fiel einer Zivilstreife auf der Autobahn A1 bei Sipbachzell ein Auto auf, das mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Beamten nahmen die Nachfahrt auf und stellten bei dem 22-jährigen Lenker aus Attnang-Puchheim 231 km/h fest.
Autoabnahme wird geprüft
Auf einem Rastplatz konnte der 22-Jährige schließlich angehalten werden. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Ob sein BMW 330 d Turing vorläufig abgenommen werden kann, wird geprüft.
